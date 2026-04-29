「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）

重要な虎との３連戦初戦でいきなり“イケヤマジック”がさく裂した。打線改造が成功し、先発野手全員安打で１０得点と大爆発。連敗は３でストップし、首位の座を奪回した。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は「連敗を止められたんで非常に良かったなと思ってます」と笑顔で語った。

勝負どころで動いた。大胆に打線をシャッフルした。不振にあえいでいた４番・オスナの２軍降格を決断。昇格したばかりの内山を即３番に入れ、不動の２番だったサンタナを４番に据えた。

０−０の二回に打者一巡の猛攻で一挙６点を奪った。上位、下位のどこからでも得点を取れる新打線が機能し、制球に苦しむ才木を攻略。７日の対戦では８回で１６三振を喫して敗れた右腕へのリベンジを果たした。「打者陣が、よくはじき返した。非常につながりが良かった」とナインの奮起に目を細める。

９連戦の初戦前には集合した選手らに「連敗を止められるように頑張りましょう」と声をかけた。“一戦必勝”の心構えは変わらないが、ツバメ軍団が大きな１勝をつかみ取ったことは間違いない。