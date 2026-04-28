LILY BROWNの夏新作公開♡洗練リゾート気分を纏う最新コレクション
LILY BROWNが2026年4月28日（火）12:00より、夏の最新コレクション「Refined Escape」を公開♡陽気な風が漂う街角や、洗練されたリゾート地の空気感をイメージした新作は、レースやクロシェ、華やかなカラー使いが魅力です。オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗でも順次販売される注目ラインをチェックしていきましょう。
夏ムード高まる注目ルック
今季は、モダンなシルエットにアートやカルチャーのエッセンスを重ねた、大人の遊び心あるスタイルが豊富。軽やかな素材感と華やかな小物使いで、日常にも旅先にも映える着こなしが揃います。
Dress 26,950円
Camisole 13,970円
Bag 18,920円
Charm 7,480円
Shoes 16,940円
Blouse 13,970円
Pants 14,960円
Barrette 4,950円
Knit tops 7,920円
Pants in skirt 15,950円
Sandals 14,960円
Tops 14,960円
Pants 11,880円
Scarf 6,600円
Necklace 7,480円
Belt 5,940円
Boots 24,970円
atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場
大人可愛い着映えアイテム
Dress 25,960円
Pants 12,980円
Bangle 8,910円
Sandals 14,960円
Bustier 8,910円
Jacket 17,930円
Pants 15,950円
Pierced earrings 6,380円
T-Shirt 9,900円
Bustier 13,970円
Scarf 6,600円
Necklace 7,480円
Bag 18,920円
Shoes 13,200円
Tops 14,960円
Pants 11,880円
Beanie 7,920円
Necklace 6,930円
Arm warmers 3,520円
Sandals 14,960円
フェミニンなドレスやビスチェ、ジャケットなど、着るだけで気分が上がるアイテムも充実。アクセサリーやバッグまでトータルで揃えれば、夏のおしゃれがさらに楽しくなります♡
小物まで抜かりなくチェック
Tops 13,970円
Skirt 15,950円
Scarf 6,600円
Bag 17,930円
Pierced earrings 6,380円
Shoes 16,940円
Blouse 19,800円
Pants 19,800円
Hair accessory 6,380円
Pierced earrings 4,950円
Scarf 6,600円
Charm 8,470円
Sandals 14,960円
Knit tops 13,970円
Skirt 15,950円
Pierced earrings 5,940円
コーディネートを完成させるなら、小物にも注目。スカーフやチャーム、ヘアアクセサリーなど、遊び心あるアイテムが揃い、シンプルな装いにも旬の表情を添えてくれます。
※すべて税込価格
LILY BROWNで夏のおしゃれを更新♡
LILY BROWNの2026年夏コレクションは、リゾート感あふれる軽やかさと都会的な洗練ムードを両立したラインアップ。ワンピースから小物まで幅広く揃い、この夏のおしゃれ心を満たしてくれそうです。
2026年4月28日（火）12:00より公開・予約開始なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♪