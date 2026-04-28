LILY BROWNの夏新作公開♡洗練リゾート気分を纏う最新コレクション

LILY BROWNが2026年4月28日（火）12:00より、夏の最新コレクション「Refined Escape」を公開♡陽気な風が漂う街角や、洗練されたリゾート地の空気感をイメージした新作は、レースやクロシェ、華やかなカラー使いが魅力です。オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗でも順次販売される注目ラインをチェックしていきましょう。

夏ムード高まる注目ルック

今季は、モダンなシルエットにアートやカルチャーのエッセンスを重ねた、大人の遊び心あるスタイルが豊富。軽やかな素材感と華やかな小物使いで、日常にも旅先にも映える着こなしが揃います。

Dress 26,950円

Camisole 13,970円

Bag 18,920円

Charm 7,480円

Shoes 16,940円

Blouse 13,970円

Pants 14,960円

Barrette 4,950円

Knit tops 7,920円

Pants in skirt 15,950円

Sandals 14,960円

Tops 14,960円

Pants 11,880円

Scarf 6,600円

Necklace 7,480円

Belt 5,940円

Boots 24,970円

atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場

大人可愛い着映えアイテム

Dress 25,960円

Pants 12,980円

Bangle 8,910円

Sandals 14,960円

Bustier 8,910円

Jacket 17,930円

Pants 15,950円

Pierced earrings 6,380円

T-Shirt 9,900円

Bustier 13,970円

Scarf 6,600円

Necklace 7,480円

Bag 18,920円

Shoes 13,200円

Tops 14,960円

Pants 11,880円

Beanie 7,920円

Necklace 6,930円

Arm warmers 3,520円

Sandals 14,960円

フェミニンなドレスやビスチェ、ジャケットなど、着るだけで気分が上がるアイテムも充実。アクセサリーやバッグまでトータルで揃えれば、夏のおしゃれがさらに楽しくなります♡

小物まで抜かりなくチェック

Tops 13,970円

Skirt 15,950円

Scarf 6,600円

Bag 17,930円

Pierced earrings 6,380円

Shoes 16,940円

Blouse 19,800円

Pants 19,800円

Hair accessory 6,380円

Pierced earrings 4,950円

Scarf 6,600円

Charm 8,470円

Sandals 14,960円

Knit tops 13,970円

Skirt 15,950円

Pierced earrings 5,940円

コーディネートを完成させるなら、小物にも注目。スカーフやチャーム、ヘアアクセサリーなど、遊び心あるアイテムが揃い、シンプルな装いにも旬の表情を添えてくれます。

※すべて税込価格

LILY BROWNで夏のおしゃれを更新♡

LILY BROWNの2026年夏コレクションは、リゾート感あふれる軽やかさと都会的な洗練ムードを両立したラインアップ。ワンピースから小物まで幅広く揃い、この夏のおしゃれ心を満たしてくれそうです。

2026年4月28日（火）12:00より公開・予約開始なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♪