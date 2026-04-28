モナキ×「マクドナルド」グリマスがコラボ！ 替え歌「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」披露
話題沸騰中の純烈の弟分グループのモナキが出演する「マクドナルド」のウェブCMが4月28日（火）に「マクドナルド」公式Xで公開された。デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』にかけた替え歌「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」をパフォーマンスする姿が映し出されている。
【動画】モナキ×グリマスが踊る「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」
■リニューアルポイントもアピール
今回公開されたのは、4月27日（月）から全国の「マクドナルド」店舗（一部店舗を除く）で期間限定販売中の「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」のウェブCM。
モナキと「マクドナルド」の人気キャラクターのグリマスが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の替え歌「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」を歌って踊る姿が映し出されている。
1970年代に登場したグリマスは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。
そんなグリマスの大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」で、今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアルして登場する。
ブルーベリー果汁が従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化。
今回の替え歌には「ブルーベリー増えたぞ」「ブルーベリーマシマシ」など今年のリニューアルポイントをアピールする歌詞もあるほか、動画には、まんまるボディからは想像がつかないキレッキレなダンスを披露するグリマスの姿も映し出されている。
まさかのコラボにファンからは「やばいwww最高！！！」「大泣き」「おめでとう」「可愛すぎるよ」などと喜びの声が上がっている。
引用：「マクドナルド」X（@McDonaldsJapan）
【動画】モナキ×グリマスが踊る「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」
■リニューアルポイントもアピール
今回公開されたのは、4月27日（月）から全国の「マクドナルド」店舗（一部店舗を除く）で期間限定販売中の「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」のウェブCM。
1970年代に登場したグリマスは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。
そんなグリマスの大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」で、今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアルして登場する。
ブルーベリー果汁が従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化。
今回の替え歌には「ブルーベリー増えたぞ」「ブルーベリーマシマシ」など今年のリニューアルポイントをアピールする歌詞もあるほか、動画には、まんまるボディからは想像がつかないキレッキレなダンスを披露するグリマスの姿も映し出されている。
まさかのコラボにファンからは「やばいwww最高！！！」「大泣き」「おめでとう」「可愛すぎるよ」などと喜びの声が上がっている。
引用：「マクドナルド」X（@McDonaldsJapan）