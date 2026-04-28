【笹の葉担いで鮭背負って】注目の「ノースマン」と並ぶ看板菓子！　CMが楽しい千秋庵の「山親爺」って？

先日、東京駅構内にできた「ノースマン専門店」が話題です。定番商品の「ノースマン」や人気の「生ノースマン」が購入できる同店ですが、東京初の専門店という事もあって開店前から行列ができ、大盛況となりました。

東京駅構内の専門店で行列！生ノースマンが注目

このノースマンを製造販売するのが北海道札幌市に本社を置く千秋庵製菓。1921年創業の老舗菓子メーカーです。

ノースマン

ノースマンはパイ生地と北海道産小豆のこしあんを組み合わせた、元祖“和洋折衷”スイーツで、 1974年（昭和49年）の発売以来、半世紀にわたり北海道民に親しまれてきました。

誕生から半世紀を経て、より幅広い世代にノースマンの美味しさを届けたいという想いから、北海道産生乳を使用した生クリームをパイに注入する“生菓子”への挑戦として誕生したのが「生ノースマン」。

従来のノースマンとは異なるパイ生地・あんこ・生クリームの組み合わせが楽しいリッチで食べ応え満点のお菓子です。

生ノースマン

千秋庵の名物菓子「山親爺（やまおやじ）」もお忘れなく！

注目されているノースマン、生ノースマンですが、もう一つ、千秋庵製菓には看板のお菓子があります。

それが「山親爺（やまおやじ）」です。

山親爺のパッケージ

山親爺はバターとミルクを使用した洋風せんべい。素朴な味わいでついつい何枚も食べ進めてしまいます。

山親爺は千秋庵総本家（北海道函館市）の四代目松田咲太郎さんが開発した商品で、当時のれん分けをしていた全道の千秋庵に製法を伝えていきました。山親爺は1930年（昭和5年）に販売を開始。以後、原材料や製法はほとんど変えず、北海道民に親しまれているロングセラー商品です。

つながりが深い千秋庵総本家と千秋庵製菓ですが、こちらの2社は別の企業で、それぞれの山親爺を製造販売しています（こちらの記事でご紹介しているのは千秋庵製菓のものです）。硬さ、味わいなどそれぞれ違いがありますので、食べ比べてみるのも楽しいかもしれません。

「山親爺」とは、昔から北海道の山野を我が物顔で歩いていた熊の愛称のこと。笹の葉と鮭を背負って、スキーにのった熊がレリーフになっています。

鮭を背負ってスキーに乗った熊が描かれた山親爺

道産子なら歌える？熊の親子がスキーで滑り降りる印象的なCM

この山親爺、CMがとても印象深く「出てきた、出てきた、山親爺〜♪」「笹の葉かついで鮭背負って〜」というフレーズは、40歳以上の道産子の方ならば歌えてしまうのではないでしょうか。

看板商品であった山親爺ですが、CMのレギュラー放送は1998年に終了。しかし、2024年にパッケージデザインがリニューアルするとともにCMも復活することに。

道産子にとっては懐かしい「山親爺」のCMカット。この画を見るとおなじみのフレーズが頭の中で流れます！

新パッケージデザインは、北海道の澄んだ青空を背景に、笹の葉と鮭を背負った熊が、スキーに乗って雪山を滑り降りる姿を表現しています。

このデザインは、テレビで放送されていた「山親爺のCMのストーリー」がもとになっています。現代的なタッチでありながらも、CMが放送されていた当時の想い出とリンクしてもらいたいとの思いを込めました。

復活したCMの歌唱は北海道函館市出身で、元JUDY AND MARYのYUKIさん、編曲は北海道札幌市出身の音楽プロデューサー蔦谷好位置さんが担当。過去の楽曲を活かしつつ、蔦谷さんによるアレンジと、YUKIさんの明るく軽やかな歌声でリバイバルされています。

CMもパッケージも可愛い「山親爺」。ぜひ北海道へお越しの際はチェックしてみてはいかがでしょうか？

写真／千秋庵製菓

【笹の葉担いで鮭背負って】道産子ならば歌えちゃう！？CMが楽しい千秋庵の看板菓子「山親爺」って？（16枚）