「こええええええ〜！！」浅香航大“哲也”、妻に強烈な告白「もう笑えない」『産まない女はダメですか？』第5話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第5話が27日放送され、夫の強烈な告白に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「こええええええ〜！！」宮澤エマに土下座する浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第5話では、葛藤の末、アサが新たな命を育む決意を固める。夫・哲也とともに歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香（秋元真夏）の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。夫は土下座をしながら、記憶がないまま沙也香とホテルに行ったこととともに「どうしてもアサとの子どもが欲しくて、ゴムに穴を開けて、アサが妊娠するように」という強烈な告白をした。
こうしたシーンにはSNS上で「こええええええ〜！！」「もう笑えない」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「こええええええ〜！！」宮澤エマに土下座する浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第5話では、葛藤の末、アサが新たな命を育む決意を固める。夫・哲也とともに歩む穏やかな日々に、ようやく幸せの兆しが見えた矢先だった。
しかし、沙也香（秋元真夏）の不可解な言動に不信感を募らせたアサは、帰宅した哲也に不倫の疑念を静かに突きつける。夫は土下座をしながら、記憶がないまま沙也香とホテルに行ったこととともに「どうしてもアサとの子どもが欲しくて、ゴムに穴を開けて、アサが妊娠するように」という強烈な告白をした。
こうしたシーンにはSNS上で「こええええええ〜！！」「もう笑えない」などの反響が寄せられている。