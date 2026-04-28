写真展『アートの競演 2026夕凪』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年6月8日(月)より写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第169回目の展示として実施する一般公募展だ。
■写真の価値を高めたい
前回お知り合いの方が出展されている訳でもないのに興味があったからと来場されたお客様「普通の写真を飾ろうと思うとリアルな情報が多すぎてうるさいので、長く飾っておけないが、どんな風にしているかと思って来てみましたが、皆様のアートな写真作品を拝見して、作品を単純化してシンプルにする工夫されていますね。これなら長く飾れる。見に来て本当に良かったです。」と言ってお帰りになった。
1800年代末期の欧州で、写真はその記録性のみが注目され、芸術作品としての認識や評価はなされておりませんでした。日本の現写真分野において芸術作品の位置付けがどの様になっているのだろうかと考えるきっかけになればと思っております。そして、写真の価値を高めたいと思い開催しております。
前回のM84賞の受賞作品(http://artgallery-m84.com/?p=14653)は、珈琲猫 (Kafe Neko)写真集の発行など、猫やファインアート撮影など幅広く活動しているユアン(Yuan)氏の作品『思い出』ですが、時間にまつわる様々な感覚の視覚化を試みたものです。
アートは、「オドロキ」なのだ。と言ってきたが、時計にフォークを刺す画像が印象的で、時刻の異なる沢山の時計が食材の様にお皿にあり、時計を食べるとはなんだろうと考えさせられるなんとも不思議な作品である。「思い出」とのタイトルを見て納得！ダブルマットの絵画風の額装も作品を引き立てている。これは、今まで見た事の無い表現の芸術的な作品である。本展示の代表作品にもなっております。
作家本人がアートと思う作品です。これはなんだと考えさせるなんとも不思議な作品、今まで見た事の無い美しい作品、ずっと眺めていても飽きない作品、見ているだけで癒される作品など、あなたの感情や感覚を揺れ動かすお気に入り作品に出会えるチャンスです。見る人に理解されない作品もあるかもしれません。
作家は、感情や感覚を表現する事が大切です。誰かが作品を見て絶賛したとしても、他の人もそう思うとは限らないのです。アートは主観的であり、美は見る人の心の中にあります。お互いのアート性を競っているかのような、写真を芸術として創作した約25点の作品を展示いたします。
作品をお部屋に飾りたい、又は収集して眺めたいと思う作品が見つかるかもしれないのが写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』です。部屋に飾りたいと思って作品を観るのと、単に作品を眺めるのでは違うのです。作品を飾ろうと決めたら、考えることや気づくことが沢山あります。是非、どれかを飾ろうと思って作品を見てください。ご購入に至らなくても気に入った作品(作家)に応援メッセージをお願いします。
※オープニングにて作品説明等「6月8日(月)18:00〜」とクロージングにて応援メッセージ紹介と最終回の挨拶等「6月20日(土)16:00〜」を予定しております。興味ある方は、ご参加ください。
M84開設1周年を記念して開催(2014.7.21〜)した写真展「人それぞれ」、その後、名称を写真展『アートの競演』に変更、年に2回開催、今回で25回目の開催となります。写真展『アートの競演』は、今回が最終回の予定です。
Art Gallery M84 オーナー 橋本 正則
【出展作家】 12名(敬称略・申込順)
Yuan(ユアン)、ミイリ・アキヒロ(Akihiro Miiri)、豊吉 雅昭(トヨキチ・マサアキ)、桜井 善茂(サクライ・ヨシシゲ)、西村 広(ニシムラ・ヒロシ)、野田 光治(ノダ・コウジ)、Tsuruko(ツルコ)、冨田 陽子(トミタ・ヨウコ)、André van Rensburg(アンドレ・ファン・レンスブルグ)、宇津井 志穂(ウツイ・シホ)、北尾 辰也(キタオ・タツヤ)、谷 明 (タニ・アキラ)、等。
■写真の価値を高めたい
前回お知り合いの方が出展されている訳でもないのに興味があったからと来場されたお客様「普通の写真を飾ろうと思うとリアルな情報が多すぎてうるさいので、長く飾っておけないが、どんな風にしているかと思って来てみましたが、皆様のアートな写真作品を拝見して、作品を単純化してシンプルにする工夫されていますね。これなら長く飾れる。見に来て本当に良かったです。」と言ってお帰りになった。
前回のM84賞の受賞作品(http://artgallery-m84.com/?p=14653)は、珈琲猫 (Kafe Neko)写真集の発行など、猫やファインアート撮影など幅広く活動しているユアン(Yuan)氏の作品『思い出』ですが、時間にまつわる様々な感覚の視覚化を試みたものです。
アートは、「オドロキ」なのだ。と言ってきたが、時計にフォークを刺す画像が印象的で、時刻の異なる沢山の時計が食材の様にお皿にあり、時計を食べるとはなんだろうと考えさせられるなんとも不思議な作品である。「思い出」とのタイトルを見て納得！ダブルマットの絵画風の額装も作品を引き立てている。これは、今まで見た事の無い表現の芸術的な作品である。本展示の代表作品にもなっております。
作家本人がアートと思う作品です。これはなんだと考えさせるなんとも不思議な作品、今まで見た事の無い美しい作品、ずっと眺めていても飽きない作品、見ているだけで癒される作品など、あなたの感情や感覚を揺れ動かすお気に入り作品に出会えるチャンスです。見る人に理解されない作品もあるかもしれません。
作家は、感情や感覚を表現する事が大切です。誰かが作品を見て絶賛したとしても、他の人もそう思うとは限らないのです。アートは主観的であり、美は見る人の心の中にあります。お互いのアート性を競っているかのような、写真を芸術として創作した約25点の作品を展示いたします。
作品をお部屋に飾りたい、又は収集して眺めたいと思う作品が見つかるかもしれないのが写真展『アートの競演 2026夕凪(ゆうなぎ)』です。部屋に飾りたいと思って作品を観るのと、単に作品を眺めるのでは違うのです。作品を飾ろうと決めたら、考えることや気づくことが沢山あります。是非、どれかを飾ろうと思って作品を見てください。ご購入に至らなくても気に入った作品(作家)に応援メッセージをお願いします。
※オープニングにて作品説明等「6月8日(月)18:00〜」とクロージングにて応援メッセージ紹介と最終回の挨拶等「6月20日(土)16:00〜」を予定しております。興味ある方は、ご参加ください。
M84開設1周年を記念して開催(2014.7.21〜)した写真展「人それぞれ」、その後、名称を写真展『アートの競演』に変更、年に2回開催、今回で25回目の開催となります。写真展『アートの競演』は、今回が最終回の予定です。
Art Gallery M84 オーナー 橋本 正則
【出展作家】 12名(敬称略・申込順)
Yuan(ユアン)、ミイリ・アキヒロ(Akihiro Miiri)、豊吉 雅昭(トヨキチ・マサアキ)、桜井 善茂(サクライ・ヨシシゲ)、西村 広(ニシムラ・ヒロシ)、野田 光治(ノダ・コウジ)、Tsuruko(ツルコ)、冨田 陽子(トミタ・ヨウコ)、André van Rensburg(アンドレ・ファン・レンスブルグ)、宇津井 志穂(ウツイ・シホ)、北尾 辰也(キタオ・タツヤ)、谷 明 (タニ・アキラ)、等。