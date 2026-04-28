フリーアナウンサーの羽鳥慎一が２８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。全米屈指の名門大学、スタンフォード大の佐々木麟太郎について「すごい勉強してる」と文武両道に舌を巻いた。

番組冒頭で、佐々木が２６日（日本時間２７日）のフロリダ州立大戦の九回に逆転サヨナラ満塁弾を放ったことを伝えた。佐々木は、今季ここまで４０試合に出場して打率・２６３。ともにチームトップの１４本塁打、３４打点を記録。本塁打は昨季の７本から大きく数字を伸ばしている。

この後５月中旬までリーグ戦を戦い、６月の全米大学選手権進出を目指す。公式戦後にソフトバンクとの交渉が解禁され、７月の大リーグのドラフト会議でも指名の対象となっていることを報じた。

東大大学院准教授の斎藤幸平氏は「何よりスタンフォード大学で、これやってるってのが本当にすごくて。今、ＣＭ中に玉川（徹）さんに『スタンフォードと比べたら東大なんて屁みたいなもんだ』なんて言われちゃったんですけど。本当にスゴいわけで」とジョーク交じえて、名門大学に通いながらも、野球で結果を残す佐々木を称賛した。

進学後、現地で本人を取材した羽鳥アナは「スタンフォードに入りましたということで我々も番組で取り上げましたけども。野球の方もグッと来た」と感慨深げで、「本当に勉強してます」と話した。

玉川氏も「勉強、必要なんですよ」と反応。羽鳥アナは「夜ご飯、学食みたいなところで食べて。『寝るんですか』って聞いたら、『この後、宿題やらなきゃいけないんで。きょう寝られないかもしれないです』って。すごい勉強してるなあって」と感心していた。