Image: RIVIA_leather

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

iPadと財布だけ持って散歩に出る。そんなミニマルなライフスタイルに似合うのが「本革サコッシュ」です。兵庫県たつの市の本革で仕立てた、日常に寄り添うサコッシュをご紹介します。

5cmのマチが支えるiPadとの暮らし

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サイズは横31cm × 縦19cm × 底幅24cm。5cmのマチがあるのが特長です。この絶妙なサイズと厚みのおかげで、11インチのiPad Proもちゃんと収まるんです。

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大げさなバッグを持ち出すまでもないシーンは意外に多いもの。「本革サコッシュ」には、財布、スマートフォン、折りたたみ傘、それにエコバッグ。毎日の必需品がひと通り収まって、気負わないお出掛けで大活躍してくれます。

5カ所のポケットでものの居場所を決める

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容量があるバッグって、中身が混ざってしまうとかえって使いにくいですよね。このサコッシュは内側に3カ所、外側に2カ所、計5カ所の収納スペースがあるのがスマート。

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たとえば、サッと取り出したいスマートフォンは背面ポケット、迷子になりがちな鍵やリップクリームは内ポケット、貴重品は外側のファスナーポケット……といった具合に、自分なりの定位置を決めやすいんです。

天マチ付きで荷物が多いときも安心。シンプルに見えて、心地よい秩序が生まれる設計になっています。

経年変化を楽しむ、たつの市産のヌメ革

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表面を覆うのは、兵庫県たつの市で丁寧につくられた「ヌメシュリンク革」。シンプルなデザインだからこそ、素材の良さが引き立ちます。100%植物タンニンで鞣（なめ）された革は柔らかくしなやかで、もっちりとした質感が楽しめます。

型押しではない自然なシボ模様なので、1つ1つ表情が異なるのも愛着がわくポイント。使い込むほどに色艶が深まり、小さなキズもまた味わい深い個性に育っていくんです。

本革の質感を楽しみながら、どこまでも身軽に。お気に入りのサコッシュに厳選アイテムを詰め込んで、ちょっと遠くまで散歩に出かけてみませんか？ カラーバリエーションや開発ストーリーなど、「本革サコッシュ」の魅力をぜひ詳しくチェックしてみてくださいね。

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Source: machi-ya