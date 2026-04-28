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オーバーイヤーに新たな刺客！

そのくらいのインパクトを感じたヘッドホンがAnkerからやってきました。オーバーイヤー型シリーズの新モデルとなる「Anker Soundcore Space 2」です。

Anker Soundcore Space 2 16,990円 Amazonで見る PR PR

タイトルでも言ってますが、これコスパちょっとヤバそうなんです。

元値は1万6990円ですけど（これでももう安い）、発売記念セールとして5月6日までAmazonでは10％のポイント還元（1,699pt）が付きます。ポイント還元分を差し引くと、実質1万5291円ですよこのひと！

大型ドライバー搭載、ノイキャン・再生時間が大幅進化

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Ankerのオーバーイヤーシリーズの中のポジションとしては、エントリー向け。という位置づけなのですが、機能が限られているか？ というと全然そんなことはありません。

ドライバーは前モデル「Space One」と同じ40mm、LDACハイレゾ音源にも対応という点は変わりませんが、ドライバーが新たに2層構造の振動板へとアップデート。3Dオーディオへも対応しました。

ノイズキャンセリングの世代も、ウルトラノイズキャンセリング 2.0から3.5へとアップデートしています。これは2.7万くらいする上位モデル「Soundcore Space One Pro」と同世代の機能ですね。

スタミナも前作より伸びていて、ANC有効時で40時間→50時間へと10時間も延長。ついでに重量も前作よりも軽くなっています。

か、完璧なアップデートではないか？

Ankerのキャッチフレーズとしては「ヘッドホンに必要な機能を兼ね備えた新定番」となっていますけど、これを定番と言われてしまったら困っちゃうよ！

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