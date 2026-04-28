セブンイレブン、朝限定で人気パン6種100円 3日間の感謝セール実施
セブンイレブンが創業52周年を記念し、「創業感謝祭」を開催する。第2弾となる「感謝割り」では、5月7日から9日までの3日間、午前5時から午前11時の朝限定で人気のパン6種類を税抜100円（税込108円）で販売する。
【写真】練乳ミルククリームの香ばしフランスなど6商品
対象商品には、4月にリニューアルされた「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」などがラインアップ。いずれも通常価格から大幅に値引きされ、手頃な価格で楽しめる。
「練乳ミルククリームの香ばしフランス」はソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした菓子パンで、通常148円から100円に値下げ。「チョコクリームのふわもちちぎりパン」は、もちもち食感の生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ商品で、通常158円から100円となる。
また、「コッペパンたまご」はたまごフィリングをたっぷり挟んだボリューム感が特徴で、通常128円から100円に。「こだわりソースのふんわりコロッケパン」は、旨味のあるコロッケと甘みのあるソースを組み合わせた惣菜パンで、通常168円から100円で提供される。
さらに、「つぶつぶコーンマヨネーズ」はコーンとマヨネーズをのせて焼き上げた定番商品、「パリッと食感のウィンナーパン」はジューシーなソーセージと辛子入りドレッシングの味わいが楽しめる一品で、それぞれ通常価格から値引きして販売される。
いずれの商品も朝の時間帯限定での特別価格となり、対象エリアは全国（沖縄県を除く一部商品あり）。
【写真】練乳ミルククリームの香ばしフランスなど6商品
対象商品には、4月にリニューアルされた「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」などがラインアップ。いずれも通常価格から大幅に値引きされ、手頃な価格で楽しめる。
また、「コッペパンたまご」はたまごフィリングをたっぷり挟んだボリューム感が特徴で、通常128円から100円に。「こだわりソースのふんわりコロッケパン」は、旨味のあるコロッケと甘みのあるソースを組み合わせた惣菜パンで、通常168円から100円で提供される。
さらに、「つぶつぶコーンマヨネーズ」はコーンとマヨネーズをのせて焼き上げた定番商品、「パリッと食感のウィンナーパン」はジューシーなソーセージと辛子入りドレッシングの味わいが楽しめる一品で、それぞれ通常価格から値引きして販売される。
いずれの商品も朝の時間帯限定での特別価格となり、対象エリアは全国（沖縄県を除く一部商品あり）。