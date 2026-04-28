【イカロス】 12月 再販予定 価格：16,500円

コトブキヤは、フィギュア「イカロス」を12月に再販する。価格は16,500円。

本製品は、映画「そらのおとしものFinal 永遠の私の鳥籠（エターナルマイマスター）」より、天然かわいい「イカロス」を、同社のフィギュアブランド「4-Leaves」から1/6スケールでフィギュア化するもの。2014年8月に発売された商品の再販品となる。

何かを伝えたいかのように僅かに開かれた口元、無垢な瞳でこちらを見つめながらそっと手を差し出す、見る者すべてを魅了する天使のようなたたずまいから、付属のスイカを手の下に置くことにより、スイカをなでなでしているホンワカしたワンシーンにも早変わり（？）の、いかにもイカロスらしい姿で立体化している。

めりはりのある美しくしなやかな魅惑のボディラインや、交差するリボンを施した複雑なツインテールの造形、パールコートされた美しい翼など、各所に見どころ満載であるほか、フィギュアを保護するクッションベースが付属している。

「イカロス」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/6スケール サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS

(C)2014 水無月すう/KADOKAWA 角川書店刊/空美町パートナーズ

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。