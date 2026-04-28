ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。今後の活動について語った。

今後の活動についての質問に木原は「今後はプロとして、あの活動させていただくことを予定しております」と回答。「なかなか自分たちが日本の皆様にペアの技を、ペアというものをお見せする機会が、現役中はずっと限られてしまっていたので、今後まだ細かい内容は決まっていないんですけども、今年中にいろんなところを回ってペアの技を見せたい。どんな形になるか分からないんですけども、スケート教室なのか、ちっちゃいショーなのか分からないんですけども、そういったものをやっていきたいなっていうふうに思ってます」と語った。

2人は17日にSNSで引退を発表。「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。25日のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」後の取材で木原は「これからプロとして2人で頑張っていきます」と今後について語っていた。

りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪では団体銀に貢献。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルの主要国際タイトルを全制覇し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪では2大会連続となる団体銀に貢献。個人戦ではショートプログラム5位からの逆転劇で日本ペア史上初の金メダルに輝いた。