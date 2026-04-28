元HKT48で女優の田中美久（24）が27日、自身のインスタグラムやXを更新。衝撃的なボディーライン際立つショットをアップした。

3月9日に発売された3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の未公開カットで制作されたデジタル写真集「もっと、ぜんぶ、ほんと」が発売されたが、カットを一部アップした。「The Whole of Me」と英語で「私のすべて」とつづり、超ミニ丈の白いTシャツから下乳が限界ギリギリまであらわに。白のショートパンツとの間のくびれなど曲線美が大胆に露出されたショットだ。

Xでも「本日発売 【もっと ぜんぶ ほんと】」と記し、同じ写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「これはたまげた」「おお、すごい」「限界突破してる」「攻めてました」「ああ、昼から仕事にならねえ」「谷間が尋常じゃないんだよ」「下乳最高」「世界一のスタイル、最強すぎる」「全てが可愛すぎる」「素晴らしい景色」「人類最強神写真集」「傑作」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演するなど女優としても飛躍中。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。