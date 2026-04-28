「女子中学生」が好きなお笑い芸人ランキング！ 2位は「チョコレートプラネット」、では1位は？
LINEリサーチは、女子中学生を対象に「女子中学生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」さんでした。
「ネタがおもしろいから」に加え、「ボケやツッコミがおもしろい／うまいから」が上位にランクインしました。モノマネや独自のキャラクターを活かした多彩な活躍が、女子中学生からも支持されています。
1位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。
「明るい／元気があるから」が1位の理由となり、コンビの仲の良さや性格の良さが評価されています。リアクションの良さや個性的なキャラクターも、見ていて元気をもらえる存在として愛されているようです。
(文:All About ニュース編集部)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：チョコレートプラネット
2位は、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」さんでした。
「ネタがおもしろいから」に加え、「ボケやツッコミがおもしろい／うまいから」が上位にランクインしました。モノマネや独自のキャラクターを活かした多彩な活躍が、女子中学生からも支持されています。
1位：ガンバレルーヤ
1位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。
「明るい／元気があるから」が1位の理由となり、コンビの仲の良さや性格の良さが評価されています。リアクションの良さや個性的なキャラクターも、見ていて元気をもらえる存在として愛されているようです。
(文:All About ニュース編集部)