LINEリサーチは、女子中学生を対象に「好きなお笑い芸人ランキング」に関する調査を実施しました。2位は「チョコレートプラネット」、では1位は？ （サムネイル画像出典：チョコレートプラネットさんの公式Xより）

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LINEリサーチは、女子中学生を対象に「女子中学生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：チョコレートプラネット



2位は、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」さんでした。

「ネタがおもしろいから」に加え、「ボケやツッコミがおもしろい／うまいから」が上位にランクインしました。モノマネや独自のキャラクターを活かした多彩な活躍が、女子中学生からも支持されています。

1位：ガンバレルーヤ


1位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。

「明るい／元気があるから」が1位の理由となり、コンビの仲の良さや性格の良さが評価されています。リアクションの良さや個性的なキャラクターも、見ていて元気をもらえる存在として愛されているようです。
(文:All About ニュース編集部)