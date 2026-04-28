28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.9％減の654億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.2％減の519億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> など27銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が6.64％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.56％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> が4.38％高と大幅な上昇。



日経平均株価が250円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金356億4500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均400億5200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が35億5500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億9900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億3600万円の売買代金となっている。



株探ニュース