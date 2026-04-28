◆なぜ怒る部下に共感してはダメ？ 優秀なマネジャーが実践する「感情の罠」を抜ける驚きの効果

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

どう対応すべきか戸惑った経験

部下との面談で、相手が突然泣き出してしまったり、強い怒りをあらわにしたりして、どう対応すべきか戸惑った経験はありませんか？

メンバーの心に寄り添うことはマネジメントの基本ですが、相手の強い感情に上司である自分自身も飲み込まれてしまうと、本来の目的である「課題解決」や「成長支援」から遠ざかってしまいます。今回は、現場のリーダーが陥りがちな「共感の罠」を抜け出し、真の課題を見極めるための実践的なセオリーをお伝えします。

情動的共感の罠：感情の波に引き込まれすぎない

大前提として、相手の喜怒哀楽に共感するのは大切な第一歩です。部下の悲しみや喜びに寄り添う姿勢は、心理的安全性を築く土台となります。しかし、感情の波に引き込まれすぎると、かえって本質を見失うことがあります。

心理学において、共感には大きく分けて2つの種類があります。相手の感情を自分のことのように感じる「情動的共感」と、相手の立場や状況を客観的に理解しようとする「認知的共感」です。

1on1や面談の場において、とくに「情動的共感」ばかりが強くなりすぎると、冷静な「認知的共感」への移行が難しくなってしまいます。部下の「辛い」という感情に同調しすぎて上司まで一緒に落ち込んでしまったり、他部署への不満に同調して一緒に怒ってしまったりしては、建設的な対話や解決策は生まれません。

「感情」に惑わされず「無意識の変化」に注目する

では、相手の感情を受け止めつつも、マネジャーとして冷静さを保つにはどうすればよいのでしょうか？

大切にしたいのが、相手の“無意識レベルの変化”に注意を向ける姿勢。「感情」に惑わされず、「無意識の変化」に注目するというアプローチです。相手が発する表面的な喜怒哀楽の言葉にただ流されるのではなく、その言葉を発している時の「身体的なサイン」を観察するのです。

体が示すサインが「真の課題」を教えてくれる

面談中、部下の様子を注意深く観察してみてください。たとえば、声が急に大きくなったり、同じ言葉を何度も繰り返したり、目を見開いたり、身振り手振りが激しくなったり……。本人が気づいていなくても、大切なテーマに差しかかると、体が先に反応を見せることがあるのです。

「この話題になると急に声のトーンが上がるな」「口では『なんでもありません』と言っているが、明らかに手元の動きが慌ただしくなったな」といった小さな違和感こそが、部下が本当にこだわっているポイントや、隠れたストレスの源泉（コア）を示しています。

マネジャーに求められるのは、感情の波に溺れることなく、一歩引いた視点から相手を観察する冷静さです。無意識の変化を見逃さず、「そこに今の課題を解決する本質的なヒントがあるのではないか」と探り当てること。これこそが、部下の真の成長を促し、組織を前進させるプロフェッショナルとしての「共感力」なのです。

ぜひ、次回の対話からこの客観的な視点を取り入れてみてください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。