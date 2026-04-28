スズキの「ちいさい四駆セダン」に注目！

自動車を単なる移動手段としてだけでなく、自分らしいライフスタイルを彩るアイテムとして捉える層にとって、スズキ「アルトラパン（以下、ラパン）」シリーズは特別な存在であり続けてきました。

2025年8月に実施された一部仕様変更は、その独自の世界観をさらに強固にする内容となっており、実用性とデザインの両立を求める幅広い層から改めて高い関心を集めています。

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ラパンが属するのは、軽自動車のなかでも「セダンタイプ」と呼ばれるカテゴリーです。昨今の主流である背の高いハイトワゴンとは一線を画し、全高を抑えた2ボックス構成を採用することで、安定感のあるフォルムと優れた取り回しの良さを実現しています。

このパッケージングこそが、街中での扱いやすさや落ち着いた走り心地を支える大きな要因といえるでしょう。

ラパンの歴史は2002年の初代モデル誕生に遡ります。スズキの基幹車種である「アルト」をベースとしながらも、徹底して「世界観づくり」にこだわった開発が行われました。

直線的な箱型のボディに、どこか懐かしさを覚えるレトロな意匠を組み合わせた、唯一無二のデザインを採用。このかわいらしさと使い勝手の良さは、瞬く間に多くのファンを獲得することとなりました。

2008年の2代目では走行性能と快適性が大幅に向上し、2015年に登場した現行の3代目は、丸みを帯びた柔らかなラインと遊び心あふれるインテリアを取り入れ、より親しみやすいキャラクターを確立しています。

さらに2022年には、往年の名車「フロンテ」をモチーフにしたレトロモダンな「ラパン LC」が登場し、選択肢は一層豊かになりました。

直近の仕様変更では、フロントマスクの表情がさらに洗練されたほか、パワートレインにはR06D型エンジンとマイルドハイブリッドの組み合わせが導入されています。これにより優れた燃費性能と軽快な加速感をより高い次元で両立しました。

そんなラパンのラインナップの頂点に立つ「ラパン LC HYBRID X（4WD）」は、全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mmというコンパクトなサイズを維持しつつ、専用の外装パーツやメッキ加飾、アルミホイールによって上質さを感じさせるモデルです。

室内も贅沢な仕上がりで、キルティングをイメージした天井や随所に配置されたウサギのモチーフ、本革巻きシフトノブなどが、所有する喜びを高めてくれます。また、4WDでありながら、WLTCモードで25.2km／Lという優れた低燃費を実現したことも特筆すべき点です。

ラパン LC HYBRID Xの価格（消費税込）は194万5900円と、200万円に迫る価格帯に設定されています。

しかし、ネット上では「このデザインがあるから選びたくなる」「内装の遊び心に毎日癒やされる」「本当に軽？ 普通車より豪華だね！」といった声が目立ち、充実した装備や質感の高さが価格以上の価値として認められています。

また、「四駆でも燃費が非常に良い」「小回りが利いて運転しやすい」といった声からは、見た目だけではなく、道具としての使い勝手の良さもしっかりと両立されていることへの安心感が伺えます。

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時代に合わせて進化を続けながらも、その本質を失わないラパンとラパン LCは、これからも自分らしさを大切にする人々にとって、有力な選択肢であり続けるはずです。