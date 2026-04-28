業界初エンタメ業界に特化した小学生向け職業図鑑登場 M!LK・中川大志のインタビューも収録
【モデルプレス＝2026/04/28】スターダストグループのSDPとサンクチュアリ出版がタッグを組み、業界初のエンタメ業界に特化した小学生向け職業図鑑『エンタメおしごと図鑑』を4月30日に発売することが決定した。
【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア
芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を豊富に持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグ。子ども向けの職業図鑑は多く存在するが、エンタメ業界だけに特化した図鑑はこれが日本初。両社の強みを掛け合わせることで、華やかな世界の仕組みを、読書が苦手な子どもでもワクワクしながら読み進められる、今までにない1冊が完成した。
本書の企画の根底には、華やかな世界への憧れを、具体的な「夢」へと変えてほしいという編集者たちの強い願いがあり、制作を主導した各担当編集。出版に至った背景についてSDP担当編集石田綾は「子どもたちにとって身近な“エンタメ”の世界の裏側に、さまざまな仕事が広がっていることを知ってもらい、将来の選択肢を広げられる1冊にしたいと思いました」、サンクチュアリ出版担当編集吉田麻衣子は「エンタメ業界に憧れても、『どんな仕事があって、どうすればなれるのか』は見えにくい。そんなもどかしさを感じている子どもたちに届けたかったからです」と語っている。
「アイドル」のページには、2025年のNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本レコード大賞優秀作品賞も受賞した人気グループM!LKが登場。彼らが長い下積み時代に感じた迷いや、チームで喜びを分かち合う楽しさを座談会形式で赤裸々に語る様子を収録。また、「俳優」のページに登場する実力派俳優の中川大志は、芝居を始めたきっかけや、俳優として生きていく決意をした瞬間など、キャリアの核心に触れるエピソードを披露。単なる憧れで終わらせない、プロの覚悟に触れられる貴重なインタビューを掲載。
表舞台に立つスターだけでなく、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、さらにはアニメーター、ゲームプログラマー、編集者など、エンタメ業界を支える149もの職種を徹底紹介。本書の最大の特徴は、仕事の探し方に「2つのアプローチ」を用意。「1.『なりたい』という憧れから探す華やかな世界への夢を起点にする、従来のアプローチ」、「2.『こんな仕事があるんだ！』という発見から『自分に向いているかも』と今の自分を起点に将来を連想するアプローチ。自分の性格や適性を照らし合わせることで、将来の働く姿をより具体的にイメージできます』この多角的な視点により、子どもたちが自身の個性を最も活かせる場所を、納得感を持って見つけ出せる構成となっている。
全ページフルカラーで「現場のリアル」を徹底解剖。本書は、読書に慣れていない子どもでも直感的に理解できるよう、全ページフルカラーで誌面を構成。見どころは、従来の職業図鑑では伏せられがちだった徹底した現場の数値化。例えばマネージャーの紹介ページでは、「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」という分刻みのリアルな1日のスケジュールをグラフ化して掲載。さらに、平均年収（300万〜450万円、ベテランは800万円以上など）や勤務形態といった具体的なデータも包み隠さず公開。現役のプロへのインタビューに基づいた「泥臭くもかっこいい日常」をビジュアルで示すことで、夢を単なる空想で終わらせない、実力派の図鑑となっている。（modelpress編集部）
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◆SDP×サンクチュアリ出版、業界初の試み
芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を豊富に持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグ。子ども向けの職業図鑑は多く存在するが、エンタメ業界だけに特化した図鑑はこれが日本初。両社の強みを掛け合わせることで、華やかな世界の仕組みを、読書が苦手な子どもでもワクワクしながら読み進められる、今までにない1冊が完成した。
◆M!LK＆中川大志のインタビューも掲載
「アイドル」のページには、2025年のNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本レコード大賞優秀作品賞も受賞した人気グループM!LKが登場。彼らが長い下積み時代に感じた迷いや、チームで喜びを分かち合う楽しさを座談会形式で赤裸々に語る様子を収録。また、「俳優」のページに登場する実力派俳優の中川大志は、芝居を始めたきっかけや、俳優として生きていく決意をした瞬間など、キャリアの核心に触れるエピソードを披露。単なる憧れで終わらせない、プロの覚悟に触れられる貴重なインタビューを掲載。
◆「149の職種」を徹底紹介
表舞台に立つスターだけでなく、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、さらにはアニメーター、ゲームプログラマー、編集者など、エンタメ業界を支える149もの職種を徹底紹介。本書の最大の特徴は、仕事の探し方に「2つのアプローチ」を用意。「1.『なりたい』という憧れから探す華やかな世界への夢を起点にする、従来のアプローチ」、「2.『こんな仕事があるんだ！』という発見から『自分に向いているかも』と今の自分を起点に将来を連想するアプローチ。自分の性格や適性を照らし合わせることで、将来の働く姿をより具体的にイメージできます』この多角的な視点により、子どもたちが自身の個性を最も活かせる場所を、納得感を持って見つけ出せる構成となっている。
◆「エンタメ現場のリアル」を徹底解剖
全ページフルカラーで「現場のリアル」を徹底解剖。本書は、読書に慣れていない子どもでも直感的に理解できるよう、全ページフルカラーで誌面を構成。見どころは、従来の職業図鑑では伏せられがちだった徹底した現場の数値化。例えばマネージャーの紹介ページでは、「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」という分刻みのリアルな1日のスケジュールをグラフ化して掲載。さらに、平均年収（300万〜450万円、ベテランは800万円以上など）や勤務形態といった具体的なデータも包み隠さず公開。現役のプロへのインタビューに基づいた「泥臭くもかっこいい日常」をビジュアルで示すことで、夢を単なる空想で終わらせない、実力派の図鑑となっている。（modelpress編集部）
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