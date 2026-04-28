NY株式27日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　49189.35（-41.36　-0.08%）
ナスダック　　　24853.50（+16.90　+0.07%）
CME日経平均先物　60125（大証終比：-115　-0.19%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10321.09（-57.99　-0.56%）
独DAX　 24083.53（-45.45　-0.19%）
仏CAC40　 8141.92（-15.90　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.802（+0.023）
10年債　 　4.337（+0.036）
30年債　 　4.943（+0.036）
期待インフレ率　 　2.448（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.033（+0.039）
英　国　　4.972（+0.060）
カナダ　　3.506（+0.044）
豪　州　　4.976（0.000）
日　本　　2.464（+0.037）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.55（+2.15　+2.28%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.00（-44.90　-0.95%）

ビットコイン（ドル）
76777.19（-1453.16　-1.86%）
（円建・参考値）
1224万1355円（-231692　-1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ