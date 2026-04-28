ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は６万１２５円
NY株式27日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 49189.35（-41.36 -0.08%）
ナスダック 24853.50（+16.90 +0.07%）
CME日経平均先物 60125（大証終比：-115 -0.19%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.023）
10年債 4.337（+0.036）
30年債 4.943（+0.036）
期待インフレ率 2.448（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.506（+0.044）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.55（+2.15 +2.28%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.00（-44.90 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
76777.19（-1453.16 -1.86%）
（円建・参考値）
1224万1355円（-231692 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49189.35（-41.36 -0.08%）
ナスダック 24853.50（+16.90 +0.07%）
CME日経平均先物 60125（大証終比：-115 -0.19%）
欧州株式27日終値
英FT100 10321.09（-57.99 -0.56%）
独DAX 24083.53（-45.45 -0.19%）
仏CAC40 8141.92（-15.90 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.023）
10年債 4.337（+0.036）
30年債 4.943（+0.036）
期待インフレ率 2.448（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（+0.039）
英 国 4.972（+0.060）
カナダ 3.506（+0.044）
豪 州 4.976（0.000）
日 本 2.464（+0.037）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.55（+2.15 +2.28%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.00（-44.90 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
76777.19（-1453.16 -1.86%）
（円建・参考値）
1224万1355円（-231692 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ