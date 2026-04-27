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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホって、毎日触ってるのに「持ちにくい」「重い」「落としそう」って、ちょっとしたストレスが積み重なりがち。

そんな“当たり前の不便”を軽やかに変えてくれるのが「SYANTO Catch2 Connect」。

指を通すでもなく、ぎゅっと握るでもなく、“スマホをぶら下げる”という新しい感覚。使ってみると、いろんな場面で便利さを実感します。

スマホは持つではなく「引っかける」

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「SYANTO Catch2 Connect」を使ってスマホを持つととにかく“ラク”。これまで無意識にやっていた「握る」という動作がなくなるだけで、こんなに違うんだ…と実感。

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「SYANTO Catch2 Connect」を装着して、指でひっかけるだけでスマホをキャッチ。まるで、スマホが手の一部みたいな感覚。

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ふと力を抜いても、スマホがぶら下がってくれる。落ちない安心感があります。

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リングが底面についている構造だから、スマホの重心が自然と下に落ちてきます。iPhone17 Pro Maxのようにサイズが大きくても、持ちやすくて軽く感じ、驚くほどラクに扱えます。

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取り付けも簡単。さまざまな機種やケースに対応でき、どんなスマホやタブレットでも使えるのも魅力です。

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くるくるっと丸めて入れるだけで、装着完了です！

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姿勢にもアプローチしてくれる

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そして「SYANTO Catch2 Connect」は、単なるスマホリングではありません。国家資格を持つ鍼灸師が人間工学（エルゴノミクス）の視点から設計した、使いやすさまで考え抜かれたアイテム。

正直、半信半疑でしたが……。使ってみて、納得。

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いつもみたいに前のめりで画面を覗き込む、というより、自然とスマホが縦にスッと立つ感じ。結果、顔の位置が下がりすぎないから首がラク。

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スマホ操作時の前傾姿勢は首にかなり負担がかかると言われていますが、このリングでスマホを持つと、スマホが立つから自然と目線が上がります。

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使い始めはちょっと違和感があるけど、数日使うと「あ、これが普通かも」と感覚が変わってきます。スマホを見ていても気が付くと自然と背筋が伸びているな、と実感。

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いろんな角度でスマホを扱えるので、すごく持ちやすいんです！

ガジェット感のない上質デザイン

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スマホアクセサリーって、どうしても機能優先で無機質な印象になりがち。その点「SYANTO Catch2 Connect」は、どちらかというとファッション小物のような雰囲気。

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カラーは、ブラック、ネイビー、レッドブラウン、レッド、グリーンの5色展開。どの色も上質感たっぷりです。

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小指はもちろん、薬指や中指につけても使いやすい。しかも重さはたった5g。指の間に挟んで使うのもアリです。

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さらに嬉しいのが、“邪魔しない”設計。背面がフリーだからMagSafeもそのまま使うことができ、充電ケーブルも干渉しない薄さ。ストラップとの併用もできるので、今の使い方を変えずに取り入れられます。

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スマホを持つ手がさらにフリーになる「SYANTO Catch2 Connect」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

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Source:CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、あけび動作の学校 株式会社より製品貸し出しを受けております。