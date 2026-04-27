青山商事は、年々暑さが増す猛暑対策として、通常時だけでなく汗をかいた時により高い冷感効果を発揮する「冷たいシャツ」を4月27日からスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売する。

気象庁が発表した夏の見通しによると、今夏の気温は全国的に平年に比べて高い見込みとなっていることに加え、改正気候変動適応法の施行などもあり、暑さ対策への関心も高まってきている。スーツスクエアではこれまで接触冷感や吸水速乾などのビジネスシャツを発売しているが、年々暑くなる夏に向けて、より涼しさや機能性を求める声も消費者から上がっている。そこで今回、夏用のスポーツウエアやインナーなどで使用されてきた、水分に反応して高い冷感効果を発揮する素材「ICE BLAST THIRD（アイスブラストサード）」を、業界で初めてビジネスシャツに採用。汗を活用した、新感覚の「冷たいシャツ」を発売する。





同企画は、襟裏部分に「ICE BLAST THIRD」の冷感シートを採用した。このシートは、通常時も冷感性があるが、汗を吸収することでより高い冷感性を発揮するため、ガラスに触れた時のような冷たさを感じられる。また、肌に触れた際にべたつきを感じにくい凹凸感のある特殊樹脂でできており、汗をかいた時特有の不快さを感じにくい仕様となっている。

その他生地は、透けにくい特殊な糸に加えて独自の編み方を用いることによって、汗ジミを抑制する効果や吸水速乾機能などがあるため、暑さが厳しい日でもきちんとした服装を求められるビジネスパーソンの、快適性と清潔感のある見た目をサポートする。

［小売価格］6589円（税込）

［発売日］4月27日（月）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp