配達で絶対に行きたくない2階の部屋→「布マスク配達」で訪れた古いアパートで見た驚愕の光景に「背筋凍る」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。それが仕事なので、郵便物がある限り「あの配達先には行きたくない」とはなかなか言えない。しかし配達をしていると、まれに「嫌な感じ」のする住宅に遭遇することがあるという。遠くから見ただけでも背筋がゾッとし、近づけば震えだけでなく頭痛もひどくなる…そんな物件だ。
その2階建ての古いアパートは、階段の下にいるだけで鳥肌が立つほどだったという。調べてみたが、有名な事故物件サイトにも載っていない。2階の一番奥の部屋から漂ってくるまがまがしい気配を感じながら、ほかの住戸への配達をこなしていた。その問題の部屋には人が住んでいる気配はなかったため、「配達がなきゃ近づかないしいっか！」と油断もしていたという。
■マスク全戸配達で訪れた避けられないピンチ
そんな彼に、その部屋まで行かねばならない事情ができてしまった。それは2020年のコロナ禍に、政府が約260億円を投じて行った「ガーゼ製布マスクの全戸配達」である。まさかこんな形で彼のもとに厄災が降りかかってくるとは…！問題の部屋の窓にはカーテンもなく、これまで郵便物も届かなかったことから人は住んでいないと思われるが、郵便局の原簿上は人が住んでいることになっていたので配達に行かざるを得ない…。泣いてもだだをこねても避けられない現実を前に、彼は意を決して配達に向かった。そして彼は今でも目に焼きついて離れないおぞましい光景を目にするのだった。
■命より仕事を優先する配達員のリアル
郵便局員が実際に経験した怖い話を漫画化したのは、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんである。漫画を描いているうちに噂を聞きつけた郵便局員から話が届くようになり、今では他局の職員からも体験談が寄せられるという。
本作『嫌な家』は、M支店に勤務する霊感を持ったYさんが遭遇した事案だ。送達ねこさんは「Yくんのような人は日々、私たちにはわからないような苦労があるんだろうなと思いますが、結果的に危険なところを回避できるのではないかと思います。大抵の人はわからないでそのまま住んでしまうと思うんですよね…」と語る。
回避したい場所にも郵便物があれば配達に行かざるを得ないのが郵便配達員だ。読者からは「命より仕事を優先するのが日本人って感じ」と感想をもらったこともあるという。
「郵便屋が集めた奇談」は、読者から「こういう不思議で怖い話って好き」「けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」と好評だ。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を覗き見してみよう。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。