「ま？？」阿波みなみ、お菓子の当たり報告も「凄い…顔が」「穴という穴が全部空いてんのおもろい」の声
「ま？？」阿波みなみ、お菓子の当たり報告も「凄い…顔が」「穴という穴が全部空いてんのおもろい」の声
グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚きの表情を見せた自撮りショットを公開しました。
【写真】“穴という穴”が開いた阿波みなみ
「箱ごと食べちゃいそう…」阿波さんは「ま？？？？？？？」とつづり、1枚の写真を投稿。お菓子の当たりが出たようで、パッケージを持ちながら口を大きく開け、驚きの表情を見せています。しかし阿波さんの顔にピントが合っていて、手前のお菓子はぼやけてしまっています。
コメントでは「すごーい、おめでとうございます」「流石！持ってるう〜！！！」「そこは金のエンゼルにピント合わせやな！」「凄い…顔が(笑) 顔にピントが合って…金なの分かりづらい」「穴という穴が全部空いてんのおもろい」「顎よwww」「一体何ダース食べたんやろ...」「箱ごと食べちゃいそう…」などの声が寄せられました。
「『痩せたら可愛い』は嘘なのよ」普段から、自身のオフショットを多数公開している阿波さん。22日には「『痩せたら可愛い』は嘘なのよ」とつづり、痩せている時との比較写真を投稿していました。どちらもかわいらしく、魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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