中川翔子、双子お世話しながら用意したハヤシライス公開「忙しいのにすごい」「とっても美味しそう」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/04/27】歌手でタレントの中川翔子が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのハヤシライスを公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「具だくさんで食べ応えありそう」野菜たっぷりハヤシライス披露
中川は「ハヤシライスこしらえた」と報告し、牛肉や玉ねぎ、トマト、しめじの入った自家製ハヤシライスを公開。「双子お世話しながら お料理大変だけど なんとか作れると嬉しい」とつづり、育児の合間に料理を仕上げた心境を記している。
この投稿に、ファンからは「忙しいのにすごい」「つやつやでとっても美味しそう」「頑張りが伝わる」「丁寧に作ってて尊敬」「双子育児しながらの料理は本当に大変」「なんか元気をもらえた」「具だくさんで食べ応えありそう」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「具だくさんで食べ応えありそう」野菜たっぷりハヤシライス披露
◆中川翔子、手作りハヤシライス披露
中川は「ハヤシライスこしらえた」と報告し、牛肉や玉ねぎ、トマト、しめじの入った自家製ハヤシライスを公開。「双子お世話しながら お料理大変だけど なんとか作れると嬉しい」とつづり、育児の合間に料理を仕上げた心境を記している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「忙しいのにすごい」「つやつやでとっても美味しそう」「頑張りが伝わる」「丁寧に作ってて尊敬」「双子育児しながらの料理は本当に大変」「なんか元気をもらえた」「具だくさんで食べ応えありそう」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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