[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1382銘柄・下落1587銘柄（東証終値比）
4月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3038銘柄。東証終値比で上昇は1382銘柄、下落は1587銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは95銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は780円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7236> ティラド 9650 +1540（ +19.0%）
2位 <6754> アンリツ 4294 +539.0（ +14.4%）
3位 <1944> きんでん 7620 +688（ +9.9%）
4位 <2586> フルッタ 115.1 +7.1（ +6.6%）
5位 <7201> 日産自 374 +23.0（ +6.6%）
6位 <7278> エクセディ 6100 +330（ +5.7%）
7位 <4594> ブライトパス 59 +3（ +5.4%）
8位 <6617> 東光高岳 6290 +220（ +3.6%）
9位 <6862> ミナトＨＤ 2789.9 +93.9（ +3.5%）
10位 <3796> いい生活 399 +13（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4960> ケミプロ 580.4 -132.6（ -18.6%）
2位 <9629> ＰＣＡ 1333.1 -248.9（ -15.7%）
3位 <4784> ＧＭＯインタ 605.1 -59.9（ -9.0%）
4位 <6594> ニデック 2260 -188（ -7.7%）
5位 <7094> ネクストーン 1400 -97（ -6.5%）
6位 <8918> ランド 10.3 -0.7（ -6.4%）
7位 <9557> エアクロ 233.9 -12.1（ -4.9%）
8位 <7970> 信越ポリ 2056 -100（ -4.6%）
9位 <3635> コーテクＨＤ 1545 -66.5（ -4.1%）
10位 <3628> データＨＲ 437 -18（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 374 +23.0（ +6.6%）
2位 <8591> オリックス 5020 +149（ +3.1%）
3位 <6971> 京セラ 2692.1 +34.1（ +1.3%）
4位 <5214> 日電硝 8289.2 +93.2（ +1.1%）
5位 <5101> 浜ゴム 6315.6 +69.6（ +1.1%）
6位 <6473> ジェイテクト 1692.4 +18.4（ +1.1%）
7位 <4324> 電通グループ 2981.9 +31.4（ +1.1%）
8位 <4568> 第一三共 2630 +27.5（ +1.1%）
9位 <4452> 花王 6011.7 +58.7（ +1.0%）
10位 <6758> ソニーＧ 3218 +30.0（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 5263 -199（ -3.6%）
2位 <6501> 日立 5175 -181（ -3.4%）
3位 <6857> アドテスト 30560 -940（ -3.0%）
4位 <7211> 三菱自 304 -9.0（ -2.9%）
5位 <1928> 積水ハウス 3311.5 -78.5（ -2.3%）
6位 <4062> イビデン 12400 -270（ -2.1%）
7位 <6752> パナＨＤ 3053 -50.0（ -1.6%）
8位 <7735> スクリン 10666 -139（ -1.3%）
9位 <6301> コマツ 6970.8 -82.2（ -1.2%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1271.4 -12.6（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7236> ティラド 9650 +1540（ +19.0%）
2位 <6754> アンリツ 4294 +539.0（ +14.4%）
3位 <1944> きんでん 7620 +688（ +9.9%）
4位 <2586> フルッタ 115.1 +7.1（ +6.6%）
5位 <7201> 日産自 374 +23.0（ +6.6%）
6位 <7278> エクセディ 6100 +330（ +5.7%）
7位 <4594> ブライトパス 59 +3（ +5.4%）
8位 <6617> 東光高岳 6290 +220（ +3.6%）
9位 <6862> ミナトＨＤ 2789.9 +93.9（ +3.5%）
10位 <3796> いい生活 399 +13（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4960> ケミプロ 580.4 -132.6（ -18.6%）
2位 <9629> ＰＣＡ 1333.1 -248.9（ -15.7%）
3位 <4784> ＧＭＯインタ 605.1 -59.9（ -9.0%）
4位 <6594> ニデック 2260 -188（ -7.7%）
5位 <7094> ネクストーン 1400 -97（ -6.5%）
6位 <8918> ランド 10.3 -0.7（ -6.4%）
7位 <9557> エアクロ 233.9 -12.1（ -4.9%）
8位 <7970> 信越ポリ 2056 -100（ -4.6%）
9位 <3635> コーテクＨＤ 1545 -66.5（ -4.1%）
10位 <3628> データＨＲ 437 -18（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 374 +23.0（ +6.6%）
2位 <8591> オリックス 5020 +149（ +3.1%）
3位 <6971> 京セラ 2692.1 +34.1（ +1.3%）
4位 <5214> 日電硝 8289.2 +93.2（ +1.1%）
5位 <5101> 浜ゴム 6315.6 +69.6（ +1.1%）
6位 <6473> ジェイテクト 1692.4 +18.4（ +1.1%）
7位 <4324> 電通グループ 2981.9 +31.4（ +1.1%）
8位 <4568> 第一三共 2630 +27.5（ +1.1%）
9位 <4452> 花王 6011.7 +58.7（ +1.0%）
10位 <6758> ソニーＧ 3218 +30.0（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 5263 -199（ -3.6%）
2位 <6501> 日立 5175 -181（ -3.4%）
3位 <6857> アドテスト 30560 -940（ -3.0%）
4位 <7211> 三菱自 304 -9.0（ -2.9%）
5位 <1928> 積水ハウス 3311.5 -78.5（ -2.3%）
6位 <4062> イビデン 12400 -270（ -2.1%）
7位 <6752> パナＨＤ 3053 -50.0（ -1.6%）
8位 <7735> スクリン 10666 -139（ -1.3%）
9位 <6301> コマツ 6970.8 -82.2（ -1.2%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1271.4 -12.6（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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