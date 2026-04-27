　4月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3038銘柄。東証終値比で上昇は1382銘柄、下落は1587銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが123銘柄、値下がりは95銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は780円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7236>　ティラド　　　　　 9650　 +1540（ +19.0%）
2位 <6754>　アンリツ　　　　　 4294　+539.0（ +14.4%）
3位 <1944>　きんでん　　　　　 7620　　+688（　+9.9%）
4位 <2586>　フルッタ　　　　　115.1　　+7.1（　+6.6%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　374　 +23.0（　+6.6%）
6位 <7278>　エクセディ　　　　 6100　　+330（　+5.7%）
7位 <4594>　ブライトパス　　　　 59　　　+3（　+5.4%）
8位 <6617>　東光高岳　　　　　 6290　　+220（　+3.6%）
9位 <6862>　ミナトＨＤ　　　 2789.9　 +93.9（　+3.5%）
10位 <3796>　いい生活　　　　　　399　　 +13（　+3.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4960>　ケミプロ　　　　　580.4　-132.6（ -18.6%）
2位 <9629>　ＰＣＡ　　　　　 1333.1　-248.9（ -15.7%）
3位 <4784>　ＧＭＯインタ　　　605.1　 -59.9（　-9.0%）
4位 <6594>　ニデック　　　　　 2260　　-188（　-7.7%）
5位 <7094>　ネクストーン　　　 1400　　 -97（　-6.5%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　 10.3　　-0.7（　-6.4%）
7位 <9557>　エアクロ　　　　　233.9　 -12.1（　-4.9%）
8位 <7970>　信越ポリ　　　　　 2056　　-100（　-4.6%）
9位 <3635>　コーテクＨＤ　　　 1545　 -66.5（　-4.1%）
10位 <3628>　データＨＲ　　　　　437　　 -18（　-4.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7201>　日産自　　　　　　　374　 +23.0（　+6.6%）
2位 <8591>　オリックス　　　　 5020　　+149（　+3.1%）
3位 <6971>　京セラ　　　　　 2692.1　 +34.1（　+1.3%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　 8289.2　 +93.2（　+1.1%）
5位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6315.6　 +69.6（　+1.1%）
6位 <6473>　ジェイテクト　　 1692.4　 +18.4（　+1.1%）
7位 <4324>　電通グループ　　 2981.9　 +31.4（　+1.1%）
8位 <4568>　第一三共　　　　　 2630　 +27.5（　+1.1%）
9位 <4452>　花王　　　　　　 6011.7　 +58.7（　+1.0%）
10位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3218　 +30.0（　+0.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 5263　　-199（　-3.6%）
2位 <6501>　日立　　　　　　　 5175　　-181（　-3.4%）
3位 <6857>　アドテスト　　　　30560　　-940（　-3.0%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　　304　　-9.0（　-2.9%）
5位 <1928>　積水ハウス　　　 3311.5　 -78.5（　-2.3%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　12400　　-270（　-2.1%）
7位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3053　 -50.0（　-1.6%）
8位 <7735>　スクリン　　　　　10666　　-139（　-1.3%）
9位 <6301>　コマツ　　　　　 6970.8　 -82.2（　-1.2%）
10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1271.4　 -12.6（　-1.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース