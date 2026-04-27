セブンカフェ新作♡バターステイツクッキー春限定濃苺フォンデュが登場

セブン‐イレブンで人気の焼き菓子シリーズから、この春だけの特別な味わいが登場しました。銀のぶどうと共同開発した『７カフェ濃苺フォンデュバターステイツクッキー』は、発酵バターたっぷりの濃厚クッキーに、甘酸っぱい苺ショコラを合わせた贅沢仕立て。おうちカフェ時間やご褒美おやつにぴったりな、季節限定スイーツです♡

春だけの濃苺フォンデュ味

今回発売された『７カフェ濃苺フォンデュバターステイツクッキー』は、バター含有率34％のリッチなクッキーに、苺40％配合（※生換算）の濃苺ショコラをたっぷりとかけた春限定フレーバーです。

クッキー生地には発酵バターを贅沢に使用し、焼き上げることでバターがじゅわっとあふれ出す“バターなだれとろけ製法”を採用。

そこへ濃厚で甘酸っぱい苺ショコラが重なり、コク深さと爽やかさを同時に楽しめる味わいに仕上がっています。苺がおいしい季節ならではの、ご褒美感あふれる一品です。

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食べやすい3ピース仕様も魅力

バターステイツクッキーは、しっかり厚みのある満足感たっぷりの焼き菓子。両手で持って頂上を押すと、きれいに3つへ割れる“ハッピー3ピース”仕様になっています。

ひとくちサイズに分けて少しずつ味わったり、家族や友人とシェアしたりと楽しみ方はさまざま。そのまま豪快にかじりついて、濃厚なバター感を堪能するのもおすすめです♪

食べやすさまで考えられた工夫がうれしいポイントです。

商品情報と販売店舗

７カフェ濃苺フォンデュバターステイツクッキー



価格：397円（税込）

個包装タイプなので、バッグに入れて持ち歩いたり、オフィスでの休憩時間に楽しんだりするのにも便利。自分用にはもちろん、ちょっとした差し入れにも喜ばれそうです。

内容量：個包装3個入

販売開始日：2026年3月30日（月）より順次発売

販売店舗：沖縄を除いた全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークベニマル等

※一部店舗により取扱がない場合があります。

春のご褒美スイーツに決まり♡

濃厚バターのコクと、苺ショコラの華やかな甘酸っぱさを一度に楽しめる『７カフェ濃苺フォンデュバターステイツクッキー』。春限定ならではの特別感があり、見つけたら思わず手に取りたくなる一品です。

いつものコーヒータイムを少し贅沢にしてくれる季節限定スイーツを、ぜひチェックしてみてください♡