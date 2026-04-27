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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が２３位となっている。



生成ＡＩ需要の急拡大で、データを長期記憶するＮＡＮＤ型フラッシュメモリの価格が高騰している。これを受け、キオクシアホールディングス<285A.T>の株価が急騰し市場の注目を集めている。キオクシアは、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの世界シェアで韓国のサムスン電子とＳＫハイニックスに続く大手メーカーであり、米国のサンディスク＜SNDK＞とメモリを共同開発していることから「世界２位連合」を形成している。キオクシアは５月１５日に決算発表を予定しており、市場には前期に続き２７年３月期業績の急拡大期待が膨らんでいる。



ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ関連では、製造装置で東京エレクトロン<8035.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>など。キオクシアとの取引関係のあるジャパンマテリアル<6055.T>やリガク・ホールディングス<268A.T>、関東電化工業<4047.T>など。それにサムスン電子の製品を扱うトーメンデバイス<2737.T>などが注目されている。



出所：MINKABU PRESS