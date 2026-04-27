BTS、新AL『ARIRANG』が“ロングランヒット”！米ビルボードで5週連続「トップ5」入り

BTSが、新アルバムの“ロングラン”人気を証明した。

4月26日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア『Billboard』が発表したチャート予告記事によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」（5月2日付）で4位を記録した。

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これによりBTSは、リリース以降5週連続で“トップ5”を維持し、グローバル音楽市場における圧倒的な存在感を改めて示した。

チャートの持続力にも注目が集まる。ビルボードによると、『ARIRANG』は今週6万2000アルバムユニットを記録。これはフィジカルアルバムの売上、デジタルダウンロード、ストリーミング数を合算した指標であり、時間の経過とともに特定のファンダムを超え、一般リスナー層まで幅広く取り込みつつあることを示している。

グループのアイデンティティと今後の方向性を投影した本作は、世界中の音楽ファンの共感を呼び、“BTS 2.0”時代の成功的な幕開けを告げた形だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

こうした音源パワーは、ツアーの熱気へとつながっている。BTSは25日、アメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで北米ツアー「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN NORTH AMERICA」を華々しく幕を開けた。

今回のツアーはタンパを皮切りに、メキシコシティ、ラスベガス、シカゴなど12都市で計31公演が予定されており、すでに全公演が完売するという快挙を成し遂げている。

タンパ公演を成功裏に終えたBTSは、5月2日と3日にエルパソのサン・ボウル・スタジアムへと舞台を移し、観客と再び向き合う予定だ。特に同会場で単独コンサートを開催する韓国アーティストはBTSが初となるだけに、彼らが新たに刻む歴史に世界の注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）