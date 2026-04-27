「ここ数十年で最も残忍だ」まさかの暴挙…退場直後に“顔面パンチ”。スペイン２部でGKが衝撃行為、現地紙は「規律委員会は最大限の処分を下すべき」

「ここ数十年で最も残忍だ」まさかの暴挙…退場直後に“顔面パンチ”。スペイン２部でGKが衝撃行為、現地紙は「規律委員会は最大限の処分を下すべき」