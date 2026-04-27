『風、薫る』キャスト変更にネット反応「寂しい」「ショック」「毎朝の癒しが…」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
【写真】キャスト変更も…新たな相関図を公開！
第5週では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」が新たな舞台となる。一方で相関図からは、りんと離縁した奥田亀吉（三浦貴大）や母・貞（根岸季衣）、宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）らの名前が外れ、物語の軸が養成所へと移ることが示唆される。
また、りんの娘・環は成長し、キャストが宮島るかから英茉へ変更。さらに、海軍中尉として登場していた小日向栄介（藤原季節）は、詐欺師・寛太へと肩書きと名前が変わった。視聴者からは「環ちゅんはキャスト変更か、ちょっと寂しい」「ちび環ちゃん、すごく可愛かった」「子役の交代はショック。でも新しい物語も楽しみ…るかちゃん、孫とかで再登場しないかな？」「環ちゃん役が変わるのか…毎朝の癒しが…」「新しい環ちゃんにも期待」などの声が寄せられている。
【写真】キャスト変更も…新たな相関図を公開！
第5週では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」が新たな舞台となる。一方で相関図からは、りんと離縁した奥田亀吉（三浦貴大）や母・貞（根岸季衣）、宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）らの名前が外れ、物語の軸が養成所へと移ることが示唆される。