ダイエット中、「まずは野菜から食べた方がいい」と聞いたことはありませんか？実際に取り入れている人も多い一方で、「本当に意味があるの？」と感じている人もいるかもしれません。40代以降は、代謝や生活習慣の変化によって体型管理が難しくなりやすい時期なので、何を食べるかだけでなく、“どう食べるか”にも意識を向けたいところ。それに最近は、極端な食事制限ではなく、無理なく続けられる食習慣が重視される傾向にありま