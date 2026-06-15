村田製作所が急騰。上昇率は１５％を超えた。米国とイランによる戦闘終結の協議について合意が成立する見通しとなり、株式市場ではリスクオンの地合いが一段と強まっている。キャピタルゲインを求める資金がＡＩ・半導体株に向かうなか、村田製に対してはデータセンターの設置拡大に伴う積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要拡大と収益押し上げ効果を巡る期待感が続き、物色意欲の高まった状況にある