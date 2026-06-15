カーリング女子で五輪２大会連続メダリストのロコ・ソラーレ（ＬＳ）藤沢五月が激動の２０２５―２６シーズンを振り返った。藤沢らＬＳのメンバーは「ＬｏｃｏＳｏｌａｒｅ感謝祭２０２６」（１５日、横浜市内）に出席。トークやゲームコーナーで会場を盛り上げた。また、もぐもぐタイムで話題になった北海道銘菓「赤いサイロ」を使って、集まった４００人以上の観客とともに「同時にパッケージ入り食品を開けた最多人数」のギ