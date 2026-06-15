共同通信本社の銘板＝東京都港区共同通信社は15日までに、自民党総裁選の中傷動画問題を取り上げたインターネット向け記事「47リポーターズ」で、取材先から提供された動画の作成時期に疑義が生じたとして、動画から切り出した写真計4枚を削除し、記事の該当箇所を修正した。IT会社代表の松井健氏へのインタビュー記事は12日、ニュースサイト「47NEWS」の「47リポーターズ」に掲載した。松井氏が高市早苗首相の秘書から相談さ