お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、意味深な投稿をした。しんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました」と報告。また「近々、ご覧頂けると思います。とにかく今、心が追いついてません。許しません」と意味深な投稿を残していた。ユーザーからは「戻って来てくれて良かったです…」「意