ノアの「ＷＲＥＳＴＬＥＭＡＧＩＣ（ＷＭ）」（１５日、後楽園ホール）で、みちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が?ムタの娘?愚零闘咲夜を下しＧＨＣ女子王座を戴冠した。同王座は、３度防衛していた前王者の岩谷麻優が足の親指骨折で欠場のため返上し空位に。今回はその新王者の座を巡りＭＩＲＡＩが咲夜と対戦した。ゴング前の先制攻撃を許しペースを握られたＭＩＲＡＩだが、ロープワーク中の毒霧をかわして打撃を打ち込