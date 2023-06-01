日本時間の15日朝、アメリカとイランの双方が、戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。こうしたなか、つい先ほど、トランプ大統領が「ホルムズ海峡で船舶が動き始めている」などとSNSで投稿しました。◇アメリカのトランプ大統領が日本時間15日午後10時すぎ、SNSを更新しました。トランプ大統領「船が動き始めており、その多くは石油を積んでホルムズ海峡を出ている」日本時間の15日朝、トランプ大統領がイランとの