卓球女子で五輪２大会連続メダルの平野美宇が１５日、新たな道を歩むことを明かした。Ｔリーグの木下アビエル神奈川は同日に公式ホームページを更新。「チームと平野選手は今後について時間をかけて協議を重ねてまいりましたが、このたび２０２６年６月３０日をもって退団することとなりました。平野選手の退団はチームにとっても大きな寂しさがありますが、これまでの多大なる貢献に心から感謝するとともに、平野選手の新たな