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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国から来た私が日本人の行動に感動した理由」と題した動画を公開。日本在住2年目の韓国人女性ひなさんをゲストに迎え、来日の経緯や仕事、日本独自の文化について語り合った。



動画冒頭、ひなさんは日本のアニメや音楽に惹かれてワーキングホリデーで来日し、現在は貿易の仕事に従事していると自己紹介。日本と韓国をつなぐ業務にやりがいを感じており、特に「ちいかわ」などの日本キャラクターが韓国でもブームになっている現状を嬉しそうに語った。



話題が「日本っぽい文化」に移ると、ひなさんは「カフェとか店に入って案内されるまでに待つこと」を挙げた。韓国では勝手に席に座ることが多いため、この規律正しさが「日本っぽい」と感じるという。また、失敗談として「二郎系ラーメン」でのエピソードを披露。システムがわからず「全マシマシ」で注文し、食べきれずに店長から「じゃあマシマシで頼むなよ」と怒られたことを明かすと、パクくんも「僕も知らずに大盛りにして残してしまった」と苦笑いで共感した。



さらに、日韓の仕事観の違いについても言及。韓国には「早く早く」という文化が根付いているが、日本では「締め切りが韓国より長い気がする」と指摘。「ゆっくり考えてからやれるので、結果的にいい結果を出せるようになった」と、丁寧さを重視する日本のスタイルに馴染んできた自身の変化を語った。また、カフェでの提供スピードに関しても、韓国では遅いとクレームになりかねないが、日本では「丁寧に作れる」環境があるとして、その違いを好意的に受け止めている様子を見せた。



動画の終盤では、日本特有の「差し入れ」や「お土産」文化にも触れ、職場で柿やトウモロコシをもらった温かいエピソードを紹介。日本での生活を通じて、心に余裕を持って暮らすことの心地よさを再確認する対談となった。