気象庁によりますと午前5時24分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震度5強を観測したのは、浦幌町、

震度5弱を観測したのは、新冠町、

震度4を観測したのは、札幌清田区、函館市、釧路市、帯広市、三笠市、千歳市、当別町、新篠津村、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高地方日高町、浦河町、新ひだか町、鹿追町、新得町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、足寄町、階上町、

震度3を観測したのは、札幌北区、札幌東区、札幌白石区、札幌豊平区、札幌厚別区、札幌手稲区、室蘭市、北見市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、江別市、根室市、富良野市、登別市、恵庭市、胆振伊達市、北広島市、石狩市、鹿部町、渡島森町、上ノ国町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、訓子府町、置戸町、佐呂間町、平取町、様似町、えりも町、音更町、士幌町、上士幌町、十勝清水町、広尾町、陸別町、釧路町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、八戸市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、青森南部町、盛岡市、久慈市、二戸市、軽米町となっています。

震源地は十勝南部。震源の深さは80キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。