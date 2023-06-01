『斉木楠雄のΨ難』10周年記念で新ビジュアル公開 原作者「アレ出しちゃうか？続編。…え？そんな枠ない？」
テレビアニメ『斉木楠雄のΨ難』が10周年を迎えることを記念した特別ビジュアルが公開。あわせて、推しエピソードを選ぶ投票が開催されることが発表され、原作・麻生周一氏、桜井弘明監督、斉木楠雄役・神谷浩史のコメントが到着した。
【画像】かわいい！スプーン曲げをするデフォルメ斉木楠雄
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で6年にわたって連載され、累計900万部突破の麻生周一氏による漫画が原作。2016年7月4日にテレビアニメ第1期が放送開始され、以降第2期、完結編、Ψ始動編など全4期56χ280話が放送、配信されてきた。
10周年記念ビジュアルは、超能力者・楠雄を中心に楠雄でも思考が読めないミステリアスバカ・燃堂力、中二病キャラ・海藤瞬、完璧美少女・照橋心美、元ヤン・窪谷須亜蓮などのおなじみのキャラクターたちが、飛び出る絵画のように描かれている。
またジャンプフェスタ2026にて披露された、超能力でスプーン曲げしている楠雄のデフォルメイラストが、10周年の特別アイコンで登場した。
第1期〜Ψ始動編の全56χ全280話からΨ推しエピソードを選ぶ投票が、5月1日から開始される。Ψ推しエピソードに加えて、番外編では『メロいと思う話』『やれやれな話』『おっふな話』の投票も募集。Ψ推しエピソードTOP3＆番外編それぞれ第1位は、8月16日から期間限定でジャンプチャンネルにて緊急無料配信される。さらに推しエピソード上位のエピソードはオンラインクジらにてグッズ販売。投票期間は5月31日まで。
Ψ推しエピソードTOP10、番外編各TOP3の投票結果は、心美の誕生日、8月6日と楠雄の誕生日、8月16日に発表予定。
■原作・ 麻生周一氏コメント
「斉木見てました！」よくよく聞くと95パーセントはアニメの方でお馴染みの斉Ψアニメがついに10周年!!連載が終わって7年も経ちますがおかげでご飯が食べれてます！ありがおめでとうございます!!…ところで漫画の方の10周年って何もしてない気がしますが…どうする？アニメにこれ以上デカい顔されるとマズイし、こっちも派手な花火ブチかましちゃう？アレ出しちゃうか？続編。こっちも負けてられないんでね！…え？そんな枠ない？そこをなんとか！2〜3ページくらいで良いので…！
■桜井弘明監督コメント
息継ぎなしでどこまでセリフを言えるかチャレンジしていたのも、ついこの間のその前くらいだと思っていたらすでに10年前のこととは驚きです。楠雄のセンスよくキレのいいツッコミは何回聞いても（＆読んでも）面白いです。楠雄と仲間たちの物語は何気ない日常の有り難さ大切さを再認識させてもらいました。あと！Ψ始動編ワールドプレミアで誕生日を祝っていただいたのは一生の思い出です。最後にアニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年を祝ってポーズ、エイワズ！
■斉木楠雄役・神谷浩史コメント
アニメに関わっていてあまり「見てます」って言われることってないんですけれど、「斉木楠雄」は点滴を受けている時に看護師さんに「面白いですね」って言ってもらえたりして、ジャンプって凄いなって思ったり、もっと元気な時に言って欲しかったなって思ったりしたのを思い出しました。それももう10年くらい前か…時の流れって早いなぁ。10年経った今でも「斉木楠雄のΨ難」はその独特の個性で異彩と輝きを放ち続けていると思います！アニメ10周年、おめでとうございます！
【画像】かわいい！スプーン曲げをするデフォルメ斉木楠雄
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で6年にわたって連載され、累計900万部突破の麻生周一氏による漫画が原作。2016年7月4日にテレビアニメ第1期が放送開始され、以降第2期、完結編、Ψ始動編など全4期56χ280話が放送、配信されてきた。
またジャンプフェスタ2026にて披露された、超能力でスプーン曲げしている楠雄のデフォルメイラストが、10周年の特別アイコンで登場した。
第1期〜Ψ始動編の全56χ全280話からΨ推しエピソードを選ぶ投票が、5月1日から開始される。Ψ推しエピソードに加えて、番外編では『メロいと思う話』『やれやれな話』『おっふな話』の投票も募集。Ψ推しエピソードTOP3＆番外編それぞれ第1位は、8月16日から期間限定でジャンプチャンネルにて緊急無料配信される。さらに推しエピソード上位のエピソードはオンラインクジらにてグッズ販売。投票期間は5月31日まで。
Ψ推しエピソードTOP10、番外編各TOP3の投票結果は、心美の誕生日、8月6日と楠雄の誕生日、8月16日に発表予定。
■原作・ 麻生周一氏コメント
「斉木見てました！」よくよく聞くと95パーセントはアニメの方でお馴染みの斉Ψアニメがついに10周年!!連載が終わって7年も経ちますがおかげでご飯が食べれてます！ありがおめでとうございます!!…ところで漫画の方の10周年って何もしてない気がしますが…どうする？アニメにこれ以上デカい顔されるとマズイし、こっちも派手な花火ブチかましちゃう？アレ出しちゃうか？続編。こっちも負けてられないんでね！…え？そんな枠ない？そこをなんとか！2〜3ページくらいで良いので…！
■桜井弘明監督コメント
息継ぎなしでどこまでセリフを言えるかチャレンジしていたのも、ついこの間のその前くらいだと思っていたらすでに10年前のこととは驚きです。楠雄のセンスよくキレのいいツッコミは何回聞いても（＆読んでも）面白いです。楠雄と仲間たちの物語は何気ない日常の有り難さ大切さを再認識させてもらいました。あと！Ψ始動編ワールドプレミアで誕生日を祝っていただいたのは一生の思い出です。最後にアニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年を祝ってポーズ、エイワズ！
■斉木楠雄役・神谷浩史コメント
アニメに関わっていてあまり「見てます」って言われることってないんですけれど、「斉木楠雄」は点滴を受けている時に看護師さんに「面白いですね」って言ってもらえたりして、ジャンプって凄いなって思ったり、もっと元気な時に言って欲しかったなって思ったりしたのを思い出しました。それももう10年くらい前か…時の流れって早いなぁ。10年経った今でも「斉木楠雄のΨ難」はその独特の個性で異彩と輝きを放ち続けていると思います！アニメ10周年、おめでとうございます！
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