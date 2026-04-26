過去2年の観客動員数はメジャー27位

【MLB】ナショナルズ 6ー3 Wソックス（日本時間26日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は25日（日本時間26日）、本拠でのナショナルズ戦に「2番・一塁」で先発した。今季5度目の1試合3三振を喫するなど、連続試合安打は「7」でストップ。この日は快音を響かせられなかったが、場内は人、人、人。地元記者も驚きを持って伝え、ファンからは「ムラカミ効果」との指摘も寄せられた。

シカゴのスポーツを扱う「WSCR-AM」と「670thescore.com」でベースボール・アナリストを務めるブルース・レバイン記者が自身のX（旧ツイッター）を更新。この日のホワイトソックス-ナショナルズ戦が「2007年以降の4月では開幕戦以外で最大の観客数3万5174人」と伝えた。

ホワイトソックスといえば、近年は低迷が続き、観客動員数は苦戦の一途。過去2年は30球団中27位に沈んでいる。今季も傾向は変わらず、本拠地開幕戦では3万3171人を集めたが、以降はほぼ1万5000人前後。前日の同カードでも1万7588人だった。

そんな中でいきなり倍近くを集め、SNS上のファンも驚きを隠せず「何があった？」「どうしたんだろ」と困惑模様。中には「ムラカミ効果だ」と、今季メジャーで大活躍している村上の存在が後押ししたのでは、との指摘もあった。ただ、この日はギブアウェイ（記念品配布）が開催された日でもあった。「明日は客がまた1万人台だろ笑」「何もなかったら誰もこない」と辛辣な反応も少なくない。（Full-Count編集部）