梅田エリア最大級のレストランフロア大幅刷新 LINKS UMEDAの8階…牛たん「ねぎし」関西初登場など【一覧】
大規模リニューアル中の大阪駅前の複合商業施設・LINKS UMEDA（リンクス梅田）は、8Fレストランフロア「LINKS DINING（リンクスダイニング）」の新店舗が順次リニューアルオープンする。約20店舗が新しくなる。
【画像多数】LINKS UMEDAに新しく登場するグルメの数々
「LINKS DINING」は、梅田エリア最大級のレストランフロアとして、和洋中・多国籍・カフェなど多彩なグルメがそろう。LINKS UMEDAの開業から6年を迎え、「EVOLUTION! DINING」をコンセプトに掲げ、リニューアル。「トレンド」「女性向け」「食×酒 体験型」「充実ごはん」という4つの進化軸で、大阪・梅田エリアの飲食店選びで真っ先に足を運びたくなるレストランフロアを目指す。
このほか、屋上には、ラグジュアリーな大規模バーベキュー空間が登場する。
■ 主な新規・リニューアル店舗
【第1期・春】
・牛たんとろろ麦めし ねぎし（牛たん） ※4月28日（火） オープン／関西初出店
東京で長年愛され続けてきた牛たんを中心としたお肉の定食店「ねぎし」が、ついに関西へ初上陸。こだわりの麦めし・とろろ・テールスープ・お新香とともに、素材にこだわった本格牛たんを堪能できる。
・炭炉まん（炉端焼き） ※4月27日（月） オープン／大阪初出店
京都烏丸で連日満席の人気炉端焼き「炭炉まん」が梅田に初出店。囲炉裏を望むカウンターはライブ感たっぷり。炭火で香ばしく焼き上げた京野菜のほか、自社一頭買いで仕入れた阿波黒牛をはじめとする牛肉、串焼きなど居酒屋づかいにも。大阪進出にあたり「炭炉まんの定食」も初登場する。
・ 麺屋優光（ラーメン） ※4月26日（日）オープン／大阪初出店
京都で行列が絶えない麺屋優光が、満を持して大阪に初出店。毎朝製麺する自家製麺と厳選チャーシューが織りなす渾身の一杯を楽しめる。サイドメニューには京都の名店・齋華監修のウーパイロ、大阪の名店・鶏匠いし井監修の鶏そぼろ丼もそろい、充実のラインナップで。
・月島もんじゃ くうや（もんじゃ焼き） ※5月上旬 オープン／梅田エリア初出店
本場・月島に本店を構え、連日行列が絶えない「月島もんじゃ くうや」がリンクス梅田に初出店。明治四年創業の豊洲水産仲卸から直送される新鮮な海鮮と、魚介・鶏ガラ・香味野菜をブレンドした自家製だしが織りなす味は格別。すべてのもんじゃ焼きをスタッフが目の前の鉄板で丁寧に焼き上げる。
・炭火焼鳥と蕎麦 TORA鶏YA（焼鳥） ※4月24日（金）オープン／新業態
「お客様からもスタッフからも愛される店」を理念に掲げるTORA鶏YAが、生産者の顔が見えるものづくりを追求し、新たな一歩を踏み出す。看板メニュー「極み炭火焼き」は鹿児島の産地と連携し、地鶏・玉葱・春菊・自家製柚子胡椒・オリジナルドレッシングにいたるまで素材を厳選。炭火の火入れや出汁の仕込みにも徹底的に向き合い、サイドメニューの餃子一つひとつにも妥協しない。
・カプリチョーザ（イタリアン） ※3月17日（木）オープン／リニューアル
「カプリチョーザ」とはイタリア語で“気まぐれ”という意味。南イタリアのトラットリア（大衆食堂）をコンセプトに、本場の味を肩肘張らずに気軽に楽しめるカジュアル・イタリアンとして、長年にわたり幅広い世代から支持を集めてきた。味・ボリューム・コストパフォーマンス、そして賑やかな食卓の楽しさ。創業以来変わらぬその魅力を、リニューアルを機にあらためて届ける。
・香港蒸籠（中華・飲茶バイキング） ※４月20日（月）オープン／リニューアル
本格中華料理と出来たての点心が心ゆくまで楽しめる食べ放題レストラン「香港蒸籠」がリニューアルオープン。チャイナドレス姿のスタッフが熱々の点心をワゴンで提供する本場さながらのサービスと、香港らしい賑やかな雰囲気の中で、中華料理・点心・デザートを好きなだけ堪能できる。
・焼肉の牛太 本陣（焼肉） ※5月1日（金）オープン／リニューアル
精肉卸直営の「焼肉の牛太 本陣 LINKS UMEDA店」が刷新。目玉は卸直送だからこその「黒毛和牛カルビ699円」という価格。店内手切りの鮮度抜群な銘柄牛を、かまど炊きの銀シャリが引き立てる。1グラム20円〜選べる「本日の銘柄牛肉前菜」も新登場。
【第2期・夏】
2026年夏からは、リニューアル第2期として新店舗が順次オープンする予定。回転寿司・海鮮定食・九州料理食堂・豚料理専門店など、日常使いに対応した新店舗が加わり、充実ごはん軸をさらに強化する。また、お好み焼き・しゃぶしゃぶなど親しまれてきた既存店もリフレッシュして帰ってくる。さらに、鉄板ハンバーグや食べ放題ピッツァなど新業態へのリニューアルも予定し、トレンドや女性向けの軸も厚みを増す。
■屋上
・グリルピア（バーベキュー） ※４月20日（月）オープン／関西初出店＞
全席ソファ仕様・500席超の開放的な空間が誕生。 蓋つきの本格ガスグリルで楽しむバーベキューを、ラグジュアリーなソファ席でゆったりと。 食材・飲み物の持ち込みは自由。食材セットや飲み放題メニューも豊富に用意しており、手ぶらバーベキュー楽しめる。
【画像多数】LINKS UMEDAに新しく登場するグルメの数々
「LINKS DINING」は、梅田エリア最大級のレストランフロアとして、和洋中・多国籍・カフェなど多彩なグルメがそろう。LINKS UMEDAの開業から6年を迎え、「EVOLUTION! DINING」をコンセプトに掲げ、リニューアル。「トレンド」「女性向け」「食×酒 体験型」「充実ごはん」という4つの進化軸で、大阪・梅田エリアの飲食店選びで真っ先に足を運びたくなるレストランフロアを目指す。
■ 主な新規・リニューアル店舗
【第1期・春】
・牛たんとろろ麦めし ねぎし（牛たん） ※4月28日（火） オープン／関西初出店
東京で長年愛され続けてきた牛たんを中心としたお肉の定食店「ねぎし」が、ついに関西へ初上陸。こだわりの麦めし・とろろ・テールスープ・お新香とともに、素材にこだわった本格牛たんを堪能できる。
・炭炉まん（炉端焼き） ※4月27日（月） オープン／大阪初出店
京都烏丸で連日満席の人気炉端焼き「炭炉まん」が梅田に初出店。囲炉裏を望むカウンターはライブ感たっぷり。炭火で香ばしく焼き上げた京野菜のほか、自社一頭買いで仕入れた阿波黒牛をはじめとする牛肉、串焼きなど居酒屋づかいにも。大阪進出にあたり「炭炉まんの定食」も初登場する。
・ 麺屋優光（ラーメン） ※4月26日（日）オープン／大阪初出店
京都で行列が絶えない麺屋優光が、満を持して大阪に初出店。毎朝製麺する自家製麺と厳選チャーシューが織りなす渾身の一杯を楽しめる。サイドメニューには京都の名店・齋華監修のウーパイロ、大阪の名店・鶏匠いし井監修の鶏そぼろ丼もそろい、充実のラインナップで。
・月島もんじゃ くうや（もんじゃ焼き） ※5月上旬 オープン／梅田エリア初出店
本場・月島に本店を構え、連日行列が絶えない「月島もんじゃ くうや」がリンクス梅田に初出店。明治四年創業の豊洲水産仲卸から直送される新鮮な海鮮と、魚介・鶏ガラ・香味野菜をブレンドした自家製だしが織りなす味は格別。すべてのもんじゃ焼きをスタッフが目の前の鉄板で丁寧に焼き上げる。
・炭火焼鳥と蕎麦 TORA鶏YA（焼鳥） ※4月24日（金）オープン／新業態
「お客様からもスタッフからも愛される店」を理念に掲げるTORA鶏YAが、生産者の顔が見えるものづくりを追求し、新たな一歩を踏み出す。看板メニュー「極み炭火焼き」は鹿児島の産地と連携し、地鶏・玉葱・春菊・自家製柚子胡椒・オリジナルドレッシングにいたるまで素材を厳選。炭火の火入れや出汁の仕込みにも徹底的に向き合い、サイドメニューの餃子一つひとつにも妥協しない。
・カプリチョーザ（イタリアン） ※3月17日（木）オープン／リニューアル
「カプリチョーザ」とはイタリア語で“気まぐれ”という意味。南イタリアのトラットリア（大衆食堂）をコンセプトに、本場の味を肩肘張らずに気軽に楽しめるカジュアル・イタリアンとして、長年にわたり幅広い世代から支持を集めてきた。味・ボリューム・コストパフォーマンス、そして賑やかな食卓の楽しさ。創業以来変わらぬその魅力を、リニューアルを機にあらためて届ける。
・香港蒸籠（中華・飲茶バイキング） ※４月20日（月）オープン／リニューアル
本格中華料理と出来たての点心が心ゆくまで楽しめる食べ放題レストラン「香港蒸籠」がリニューアルオープン。チャイナドレス姿のスタッフが熱々の点心をワゴンで提供する本場さながらのサービスと、香港らしい賑やかな雰囲気の中で、中華料理・点心・デザートを好きなだけ堪能できる。
・焼肉の牛太 本陣（焼肉） ※5月1日（金）オープン／リニューアル
精肉卸直営の「焼肉の牛太 本陣 LINKS UMEDA店」が刷新。目玉は卸直送だからこその「黒毛和牛カルビ699円」という価格。店内手切りの鮮度抜群な銘柄牛を、かまど炊きの銀シャリが引き立てる。1グラム20円〜選べる「本日の銘柄牛肉前菜」も新登場。
【第2期・夏】
2026年夏からは、リニューアル第2期として新店舗が順次オープンする予定。回転寿司・海鮮定食・九州料理食堂・豚料理専門店など、日常使いに対応した新店舗が加わり、充実ごはん軸をさらに強化する。また、お好み焼き・しゃぶしゃぶなど親しまれてきた既存店もリフレッシュして帰ってくる。さらに、鉄板ハンバーグや食べ放題ピッツァなど新業態へのリニューアルも予定し、トレンドや女性向けの軸も厚みを増す。
■屋上
・グリルピア（バーベキュー） ※４月20日（月）オープン／関西初出店＞
全席ソファ仕様・500席超の開放的な空間が誕生。 蓋つきの本格ガスグリルで楽しむバーベキューを、ラグジュアリーなソファ席でゆったりと。 食材・飲み物の持ち込みは自由。食材セットや飲み放題メニューも豊富に用意しており、手ぶらバーベキュー楽しめる。