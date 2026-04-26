マイケル・ダグラス＆キャサリン・ゼタ＝ジョーンズの愛娘が23歳に！ 両親と兄がキュートな写真でお祝い
マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ＝ジョーンズの娘キャリスが、現地時間4月20日に23歳の誕生日を迎え、マイケルとキャサリンがそれぞれ、インスタグラムでお祝いメッセージを投稿した。
【写真】超キュートな幼少期のキャリス 幼い兄妹ショットもかわいすぎ！
キャサリンは「キャリスお誕生日おめでとう！ 今日という日、そして毎日が、特別な日となりますように。大好きよ。ママより」と綴り、幼いキャリスの横顔と大人になったキャリスの横顔、幼いキャリスを抱いた姿と、母娘で顔を寄せる最近の写真を投稿。
マイケルも、レッドカーペットで撮影した父娘2ショットを公開するとともに、「誕生日おめでとうキャリス！ 君の新しい1年が、喜びと刺激をもたらしますように。世界中の愛を込めて。父」と綴った。
キャリスは、2000年に結婚したキャサリンとマイケル・ダグラスの第2子として誕生。兄に俳優としてキャリアをスタートさせたディラン・ダグラスがいる。名門ブラウン大学で映画と国際関係を学び、昨秋に卒業した彼女は、両親や兄の後を追って、エンターテイメントの道に進みたいと話していた。
なお短編映画『I Will Come to You（原題）』で映画デビューを果たしたディランも、インスタグラムにて妹の誕生日をお祝い。幼い頃の2ショットなど、きょうだい仲良しの写真を公開し、「23年前の今日、妹というかけがえのない親友を得ました。君がこんなにすばらしい女性に成長していく姿を見るのは、光栄でした。誕生日おめでとう、キャリス。大好きだよ」とコメント。キャリスが両親と兄それぞれに、「大好きだよ」と返事を送っているほか、ファンからも祝福コメントが数多く寄せられている。
引用：「マイケル・ダグラス」Instagram（＠michaelkirkdouglas）
「キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ」Instagram（＠catherinezetajones）
「ディラン・ダグラス」Instagram（＠dylan__douglas）
【写真】超キュートな幼少期のキャリス 幼い兄妹ショットもかわいすぎ！
キャサリンは「キャリスお誕生日おめでとう！ 今日という日、そして毎日が、特別な日となりますように。大好きよ。ママより」と綴り、幼いキャリスの横顔と大人になったキャリスの横顔、幼いキャリスを抱いた姿と、母娘で顔を寄せる最近の写真を投稿。
キャリスは、2000年に結婚したキャサリンとマイケル・ダグラスの第2子として誕生。兄に俳優としてキャリアをスタートさせたディラン・ダグラスがいる。名門ブラウン大学で映画と国際関係を学び、昨秋に卒業した彼女は、両親や兄の後を追って、エンターテイメントの道に進みたいと話していた。
なお短編映画『I Will Come to You（原題）』で映画デビューを果たしたディランも、インスタグラムにて妹の誕生日をお祝い。幼い頃の2ショットなど、きょうだい仲良しの写真を公開し、「23年前の今日、妹というかけがえのない親友を得ました。君がこんなにすばらしい女性に成長していく姿を見るのは、光栄でした。誕生日おめでとう、キャリス。大好きだよ」とコメント。キャリスが両親と兄それぞれに、「大好きだよ」と返事を送っているほか、ファンからも祝福コメントが数多く寄せられている。
引用：「マイケル・ダグラス」Instagram（＠michaelkirkdouglas）
「キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ」Instagram（＠catherinezetajones）
「ディラン・ダグラス」Instagram（＠dylan__douglas）