「オリックス−日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）

日本ハムの先発・有原航平投手が４回途中８失点ＫＯとなった。

立ち上がりからオリックス打線に捕まった。味方が初回に２点を先制したその裏、２死一塁からシーモアの右前打で一、三塁のピンチを迎えると、森友の中前適時打で失点。なお２死二、三塁から続く来田には中前に逆転の２点適時打を浴びた。この回いきなり３失点となった。

さらに三回に１死から西川に安打を許すと、続くシーモアに特大の２ランを浴びて、その場でぼう然と立ち尽くした。

続く四回もマウンドに上がったが、１死一、二塁のピンチを背負い、宗に適時打を浴びたところで降板となった。２番手でマウンドに上がった生田目が渡部に３ランを被弾した。

有原は降板後「いい形で２点を先制してもらったのに、こういうピッチングになって本当に悔しいですし、チームに申し訳ないです」とコメントした。

今季６年ぶりに古巣復帰した有原は、これが５試合目の登板。過去４試合中３試合で５失点以上を喫しており、現在２連敗中。ただ、５日のオリックス戦では７回２失点で初勝利。昨季は京セラドームのオリックス戦では３戦３勝、防御率２・１４と好相性を残していた。