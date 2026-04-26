◇阪神大学野球春季リーグ第3節1回戦 大阪産業大7―0大阪電気通信大（2026年4月26日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

大阪産業大が今季3勝目を挙げ、勝利ポイントを9に伸ばした。先発した竹内悠真（4年、如水館）がリーグ戦初完封で昨年春以来のリーグ戦2勝目をマークした。

「いつもと同じようにまずは（1イニングずつ）0点に抑えることを考えて投げました」

この試合まで好投は続けていたが、打線の援護に恵まれていなかった。しかし、この試合は4回裏に1番・高垣陸翔（3年、興譲館）の中越え2点二塁打で先制すると5回に3点を追加。6回は野選と犠飛で2点を奪った。

昨年は、1年上級生の長友、高橋がいたため先発の機会はなかった。市川哲也監督は今季も当初はリリーフでの起用を考えていたが、竹内本人の希望もあり先発に回った。竹内は、如水館高時代の2年春に投手へ転向。高校時代はMAX139キロだったが、大学入学後に体重が増えて現在はMAX147キロまでスピードアップした。

「長友さんからメンタル面を学んで、高橋さんは投球テンポが参考になりました」と、先輩の背中を見て成長してきた。