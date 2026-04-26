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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【失敗しらず】タッパーで混ぜてチンするだけでとろーりホカホカ「韓国風とうふグラタン」」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、タッパーひとつで完結する手軽でヘルシーなレシピを紹介しています。



調理手順は驚くほどシンプルです。まず、400mlのタッパーに絹ごし豆腐を入れ、ミニマドラーなどでなめらかになるまでかき混ぜます。そこに卵、ガラスープの素、ごま油を加えて均一になるまでさらに混ぜ合わせます。最後にキムチとチーズをお好みでのせ、ラップをせずに600Wの電子レンジで3～4分加熱するだけでベースは完成です。



動画では、チーズがとろとろに溶けたアツアツの表面に、刻みのりと白ごまをトッピング。スプーンですくい上げると、熱気のこもった美味しそうな仕上がりが描写されています。管理栄養士のみほさんは、豆腐と卵の組み合わせにより「植物性×動物性のたんぱく質がバランスよくとれます」と栄養面でのメリットを強調。1食分で約18gのたんぱく質が摂取でき、「高たんぱくでカロリー控えめダイエット中にもおすすめです」と太鼓判を押しています。また、動画の後半では「韓国料理で腸活！」と題し、発酵食品の魅力についても語られています。



洗い物も少なく、忙しい日のランチや小腹が空いた時の夜食にぴったりの一品です。美味しく食べて体も喜ぶ「韓国風とうふグラタン」を、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人前）

・絹ごし豆腐 1パック（150g）

・卵 1個

・ガラスープの素 小さじ1/2

・ごま油 小さじ1/2

・キムチ 3つまみ（約15g）

・チーズ 3つまみ（約15g）

・刻みのり・白ごま 各適量（あれば）



［作り方］

1. 400mlのタッパーに絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまでかき混ぜる。

2. 卵、ガラスープの素、ごま油を加え、再び全体が均一になるまでよくかき混ぜる。

3. キムチ、チーズをのせて、ラップをせずに600Wの電子レンジで3～4分加熱する（チーズが溶けていればOK）。

4. 仕上げに刻みのり、白ごまをかけて完成。