この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【失敗しらず】タッパーで混ぜてチンするだけでとろーりホカホカ「韓国風とうふグラタン」」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、タッパーひとつで完結する手軽でヘルシーなレシピを紹介しています。

調理手順は驚くほどシンプルです。まず、400mlのタッパーに絹ごし豆腐を入れ、ミニマドラーなどでなめらかになるまでかき混ぜます。そこに卵、ガラスープの素、ごま油を加えて均一になるまでさらに混ぜ合わせます。最後にキムチとチーズをお好みでのせ、ラップをせずに600Wの電子レンジで3～4分加熱するだけでベースは完成です。

動画では、チーズがとろとろに溶けたアツアツの表面に、刻みのりと白ごまをトッピング。スプーンですくい上げると、熱気のこもった美味しそうな仕上がりが描写されています。管理栄養士のみほさんは、豆腐と卵の組み合わせにより「植物性×動物性のたんぱく質がバランスよくとれます」と栄養面でのメリットを強調。1食分で約18gのたんぱく質が摂取でき、「高たんぱくでカロリー控えめダイエット中にもおすすめです」と太鼓判を押しています。また、動画の後半では「韓国料理で腸活！」と題し、発酵食品の魅力についても語られています。

洗い物も少なく、忙しい日のランチや小腹が空いた時の夜食にぴったりの一品です。美味しく食べて体も喜ぶ「韓国風とうふグラタン」を、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］（1人前）
・絹ごし豆腐　1パック（150g）
・卵　1個
・ガラスープの素　小さじ1/2
・ごま油　小さじ1/2
・キムチ　3つまみ（約15g）
・チーズ　3つまみ（約15g）
・刻みのり・白ごま　各適量（あれば）

［作り方］
1. 400mlのタッパーに絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまでかき混ぜる。
2. 卵、ガラスープの素、ごま油を加え、再び全体が均一になるまでよくかき混ぜる。
3. キムチ、チーズをのせて、ラップをせずに600Wの電子レンジで3～4分加熱する（チーズが溶けていればOK）。
4. 仕上げに刻みのり、白ごまをかけて完成。

YouTubeの動画内容

00:00

豆腐をなめらかになるまでかき混ぜる
00:44

卵と調味料を加えて均一にする
01:40

キムチとチーズをのせてレンジで加熱
02:41

とろーりチーズが食欲をそそる完成シーン
03:46

管理栄養士が解説する「腸活」豆知識

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