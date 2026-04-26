岸優太（C）TOBE Co., Ltd.

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【モデルプレス＝2026/04/26】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が4月26日までに、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】「紅白」出場アイドル「筋肉バキバキ」ジムでの肉体美披露

◆岸優太、ジムでのトレーニングショット公開


岸は「ジムDAY」と綴り、トレーニングジムで撮影されたショットを複数枚投稿。めくり上げた黒いTシャツの袖からは、浮き出た腕の血管やたくましい筋肉がのぞいている。

◆岸優太の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「筋肉バキバキ」「腕の血管がすごい」「ストイックに鍛えている姿が尊い」「圧巻の肉体美」「迫力ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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