Number_i岸優太「ジムDAY」ボディメイクで鍛え上げた筋肉披露「腕の血管がすごい」「圧巻の肉体美」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が4月26日までに、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「紅白」出場アイドル「筋肉バキバキ」ジムでの肉体美披露
岸は「ジムDAY」と綴り、トレーニングジムで撮影されたショットを複数枚投稿。めくり上げた黒いTシャツの袖からは、浮き出た腕の血管やたくましい筋肉がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「筋肉バキバキ」「腕の血管がすごい」「ストイックに鍛えている姿が尊い」「圧巻の肉体美」「迫力ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「紅白」出場アイドル「筋肉バキバキ」ジムでの肉体美披露
◆岸優太、ジムでのトレーニングショット公開
岸は「ジムDAY」と綴り、トレーニングジムで撮影されたショットを複数枚投稿。めくり上げた黒いTシャツの袖からは、浮き出た腕の血管やたくましい筋肉がのぞいている。
◆岸優太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「筋肉バキバキ」「腕の血管がすごい」「ストイックに鍛えている姿が尊い」「圧巻の肉体美」「迫力ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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