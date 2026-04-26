バニー姿で“鬼バズり”した話題のTikToker・ときちゃんが『週プレ』グラビアに降臨！

バニーガール姿で恥ずかしがる動画が鬼バズりし、一躍ときの人となったときちゃんが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！

ときちゃん ©青山裕企／集英社

【プロフィール】

ときちゃん

11月30日生まれ 神奈川県出身 身長161cm

バニーガール姿で恥ずかしがる動画が鬼バズりし、話題となったTikToker。グラビアを中心に活躍の場を広げ、マルチに活動中。

クリエーター支援型ファンサイト『Fantia』【https://fantia.jp/fanclubs/4560/】

公式X＆TikTok＆YouTube【@menmenman_39】

公式Instagram【@tokicha1995】

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】ときちゃん写真集「エロ天賦」は、価格／1650円（税込）にて、メイキングムービー付きで主要電子書店で 4月20日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 ならさらに限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】ときちゃん写真集「エロ天賦」©青山裕企／集英社 【グラジャパ限定】ときちゃん写真集「エロ天賦」©青山裕企／集英社

＜特集情報＞

NPB「飛ぶボール」問題を大検証！トランプを大統領の座から無理やり引きずり降ろす方法を考えてみた、暑くなる前に知っておきたい！リチウムイオン電池製品の「正しい捨て方」 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！