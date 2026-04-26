├王者に屈した町田はACLE制覇ならず…失点後の猛攻及ばず望月ヘンリー海輝「相手を上回る得点力を」

└町田GK谷晃生がACLEベストGKを受賞!! 王者アルアハリGKを制して日本人初受賞

【ACLE決勝】(ジッダ)アルアハリ・サウジ 1-0(延長)町田<得点者>[ア]フェラス・アルブリカン(96分)<退場>[ア]ザカリア・ハウサウィ(68分)、モハメド・アブドゥルラフマン(90分+5)<警告>[ア]エンゾ・ミロ(57分)、エドゥアール・メンディ(118分)[町]栗本悠人(27分)、テテ・イェンギ(68分)主審:イルギス・タンタシェフ副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ