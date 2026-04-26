【ACLE決勝】(ジッダ)

アルアハリ・サウジ 1-0(延長)町田

<得点者>

[ア]フェラス・アルブリカン(96分)

<退場>

[ア]ザカリア・ハウサウィ(68分)、モハメド・アブドゥルラフマン(90分+5)

<警告>

[ア]エンゾ・ミロ(57分)、エドゥアール・メンディ(118分)

[町]栗本悠人(27分)、テテ・イェンギ(68分)

主審:イルギス・タンタシェフ

副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ

町田、死闘及ばずACLE準優勝…頭突き一発退場で10人の王者アルアハリに延長戦で敗れる

├王者に屈した町田はACLE制覇ならず…失点後の猛攻及ばず望月ヘンリー海輝「相手を上回る得点力を」

└町田GK谷晃生がACLEベストGKを受賞!! 王者アルアハリGKを制して日本人初受賞