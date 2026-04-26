アルアハリ・サウジvs町田 試合記録
【ACLE決勝】(ジッダ)
アルアハリ・サウジ 1-0(延長)町田
<得点者>
[ア]フェラス・アルブリカン(96分)
<退場>
[ア]ザカリア・ハウサウィ(68分)、モハメド・アブドゥルラフマン(90分+5)
<警告>
[ア]エンゾ・ミロ(57分)、エドゥアール・メンディ(118分)
[町]栗本悠人(27分)、テテ・イェンギ(68分)
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ
├町田、死闘及ばずACLE準優勝…頭突き一発退場で10人の王者アルアハリに延長戦で敗れる
├王者に屈した町田はACLE制覇ならず…失点後の猛攻及ばず望月ヘンリー海輝「相手を上回る得点力を」
└町田GK谷晃生がACLEベストGKを受賞!! 王者アルアハリGKを制して日本人初受賞
アルアハリ・サウジ 1-0(延長)町田
<得点者>
[ア]フェラス・アルブリカン(96分)
<退場>
[ア]ザカリア・ハウサウィ(68分)、モハメド・アブドゥルラフマン(90分+5)
<警告>
[ア]エンゾ・ミロ(57分)、エドゥアール・メンディ(118分)
[町]栗本悠人(27分)、テテ・イェンギ(68分)
主審:イルギス・タンタシェフ
副審:アンドレイ・ツァペンコ、ジョウ・フェイ
├町田、死闘及ばずACLE準優勝…頭突き一発退場で10人の王者アルアハリに延長戦で敗れる
├王者に屈した町田はACLE制覇ならず…失点後の猛攻及ばず望月ヘンリー海輝「相手を上回る得点力を」
└町田GK谷晃生がACLEベストGKを受賞!! 王者アルアハリGKを制して日本人初受賞